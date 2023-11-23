У Білорусі запроваджують дозволи на ПМП за кордоном

Згідно з ухвалою Ради міністрів Республіки Білорусь від 20 листопада, білоруси не зможуть переїжджати в інші країни без дозволу влади.

Громадянам Білорусі доведеться отримувати дозвіл на переїзд на постійне місце проживання за кордон у міграційних органах усередині країни. Про це йдеться в ухвалі уряду країни "Про оформлення громадянам виїзду для постійного проживання".

Згідно з документом, ухваленим у понеділок, 20 листопада, усі громадяни країни, які набули дієздатності, будуть зобов'язані особисто подавати заяву "про оформлення громадянам виїзду для постійного проживання" разом з пакетом інших офіційних документів. Працівник міграційного органу повинен буде встановити особу громадянина, звірити відомості про нього із зазначеними у поданих документах, роз'яснити правові наслідки переїзду та поінформувати про "підстави для відмови у прийнятті заяви".

Міграційні відділи перевірятимуть, чи не заборонено заявнику виїжджати за кордон. Зокрема, вони запитуватимуть інформацію про наявність боргів з податків та аліментів та надсилатимуть запит до військкомату щодо військовозобов'язаних. Усього на обробку запиту згідно із законом відводиться до 20 днів. Ще протягом 15 днів готується рішення про оформлення виїзду для постійного проживання за межами Білорусі або відмову у ньому.

Раніше аналогічний дозвіл на проживання за кордоном для громадян Білорусі оформлявся у консульствах країни.

Проблеми з документами білоруських громадян

Як стало відомо у вересні 2023 року, власникам білоруських паспортів доведеться також повертатися в країну для оформлення нових документів. Згідно з указом правителя Білорусі Олександра Лукашенка , громадяни РБ більше не зможуть обміняти або подовжити дію своїх паспортів у посольствах та консульствах за кордоном.

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Тоді лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів не повертатися в країну для оформлення нових документів: "Навіть якщо ваш паспорт спливає, не варто повертатися на батьківщину, якщо вам загрожує переслідування. Адже жоден документ у світі не вартий людської свободи", - заявила вона.