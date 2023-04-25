Тихановська: Без вільної Білорусі не буде перемоги України

За словами лідерки білоруської опозиції Тихановської, важливо відрізняти режим Лукашенка від народу Білорусі, який підтримує Україну. На її думку, для перемоги України потрібна свобода Білорусі.

Свобода Білорусі є необхідною умовою для перемоги України у війні з Росією, а долі України та Білорусі тісно переплетені, заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, виступаючи в понеділок, 24 квітня, на щорічному заході "Промова про свободу" (Berliner Rede Zur Freiheit) у фонді Фрідріха Науманна в Берліні.

"Не буде вільної Білорусі без вільної України і не буде безпечної України без вільної Білорусі", - сказала вона. Тихановська також наголосила, що пишається тим, що сотні білоруських добровольців воюють на українському боці. За її словами, щонайменше 18 добровольців із сусідньої держави, яка офіційно вважається союзником Росії, загинули, захищаючи Україну.

Також Тихановська нагадала про білоруське підпілля. "Тільки 2022 року білоруські залізничні партизани здійснили 80 диверсійних актів із метою зупинити російські війська", - сказала екскандидатка у президенти Білорусі. За її словами, "важливо розрізняти режим (Олександра) Лукашенка, який підтримує геноцидну війну Росії, і білоруський народ, який разом з українцями дає відсіч войовничій імперії".

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У Білорусі Тихановську засудили до 15 років

На початку березня у Мінську заочно засудили Світлану Тихановську до 15 років колонії. Слідство закинуло їй одразу десять звинувачень: самовільне присвоєння звання і влади, надання допомоги іноземній державі в діях проти нацбезпеки, змова з метою захоплення влади, розпалювання ворожнечі, створення екстремістського формування, перешкоджання роботі ЦВК та інші.

Коментуючи рішення суду, Тихановська зазначила, що не думає про те, що білоруська влада хотіла сказати їй цим вироком. "З ним чи без нього" вона і далі має намір "робити все можливе, щоб звільнити політичних в'язнів і привести країну до демократичних змін".

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