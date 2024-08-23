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Біля Європарламенту розгорнули 30-метровий прапор України

Ксенія Польська
23 серпня 2024 р.

У столиці ЄС відзначили День державного прапора України, розгорнувши 30-метровий стяг перед Європарламентом. "Цей день дуже важливий для всіх нас", - сказав представник Єврокомісії.

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У Брюсселі перед будівлею Європарламенту розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг до Дня державного прапора України 23 серпня, 2024
У Брюсселі перед будівлею Європарламенту розгорнули 30-метровий прапор УкраїниФото: EP

У п'ятницю, 23 серпня, в День державного прапора України, перед будівлею Європейського парламенту в Брюсселі на площі Солідарності розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг. У церемонії взяли участь представники Європарламенту, Європейської комісії, представництва України при Європейському Союзі та члени української громади в Бельгії.

"Цей день є надзвичайно важливим для всіх нас в Європі", - заявив від імені Єврокомісії комісар Тьєррі Бретон. "Триває третій рік з початку жорстокого повномасштабного російського вторгнення в Україну. Але український народ продовжує демонструвати незламну волю до боротьби за свободу і незалежність. Тому я хотів би привітати стійкість і мужність українців, які з гідністю і рішучістю борються не лише за свою свободу, але й за демократію і цінності, які ми відстоюємо", - сказав він.

Бретон запевнив українців у подальшій непохитній підтримці з боку Євросоюзу: "Сигнал Москві -  чіткий: ми мобілізуємо європейський оборонно-промисловий потенціал для підтримки України в довгостроковій перспективі. Ми також хочемо прискорити інтеграцію наших оборонних галузей в Європі та в Україні".

Єврокомісар різко засудив навмисні атаки РФ на мирних жителів і цивільні об'єкти в Україні, назвавши ці напади воєнними злочинами. "Ми продовжуємо працювати разом з міжнародними партнерами над тим, щоб Україна отримала матеріальну підтримку, необхідну для притягнення Росії до відповідальності за її дії", - запевнив він.

Будівлі інституцій ЄС підсвітять жовто-синім до Дня незалежності України

Увечері 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, перед будівлями інституцій ЄС піднімуть українські прапори та увімкнуть синьо-жовте підсвічування.

Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя
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