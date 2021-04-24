Без масок та дистанції: в Ліверпулі провели концерт з 5 тисячами глядачів

У Ліверпулі ввечері у неділю, 2 травня, п'ять тисяч глядачів прийшли на живий виступ гурту Blossoms та інших музикантів, який відбувся у спеціально зведеному наметі.

Цей концерт та ще дві клубні вечірки на кілька тисяч учасників у Ліверпулі є частиною пілотного проєкту британського уряду задля відновлення проведення масових заходів в країні. Перед концертом глядачі мали заповнити анкету органів охорони здоров'я, а також пред'явити акутальний негативний тест на коронавірус. На концерті вони перебували без захисних масок та дотримання дистанції. Ще одне тестування усіх пристуніх буде проведено за п'ять днів після концерту, зазначає інформагенція AP.

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Науковці досліджуватимуть, як на ризик зараження коронавірусом впливають якість повітря, інтеракція людей у залі, масові пересування в приміщенні, а також вживання алкоголю.

У рамках пілотного проєкту уряду проводять також деякі футбольні матчі, а також Чемпіонат світу зі снукеру, який триває у місті Шеффілд до 3 травня.