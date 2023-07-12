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ФРН заперечує вихід з перемовин про завод з ремонту Leopard

Анастасія Шепелева
2 год. тому

ЗМІ повідомили про вихід Німеччини з переговорів із Польщею щодо будівництва заводу з ремонту танків "Леопард" для України. В уряді ФРН це заперечили.

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Танк Leopard
Танк LeopardФото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Уряд Німеччини вийшов з переговорного процесу щодо створення на території Польщі центру технічного обслуговування переданих Збройним силам України (ЗСУ) танків Leopard, повідомила в середу, 12 липня, німецька газета Handelsblatt із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, причиною такого рішення стало те, що ФРН вважає польську оцінку вартості проєкту завищеною, а офіційно про рішення мають повідомити найближчими днями.

Берлін заперечує вихід з угоди

Реагуючи на цю публікацію, в міністерстві оборони Німеччини заперечили вихід з угоди, заявивши, що переговори з Варшавою тривають.

3 липня під час візиту до Польщі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) відвів 10 днів на завершення переговорів. Як зауважує агенція Reuters, дехто сприйняв це як завуальовану погрозу, що центр, де ремонтуватимуть пошкоджені на війні українські танки, може бути створений деінде.

Завод мав запрацювати у травні

Центр з ремонту "Леопардів" мав розпочати роботу ще в травні.

Раніше Der Spiegel писав, що представники німецької оборонної промисловості звинувачують у затягуванні процесу польську сторону, нарікаючи, що поляки хочуть стягнути за ремонтні роботи завищену плату.

Читайте також: Чому танки Leopard з українського фронту досі не ремонтують у Польщі

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