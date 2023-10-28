Берлін відрядив понад тисячу військових на Близький Схід

Бундесвер відправив понад 1000 військових на Близький Схід з метою проведення можливої евакуації німецьких громадян з Ізраїлю. Переважна більшість цих військових поки що перебувають у стані готовності на Кіпрі, повідомили інформагенції dpa джерела в силових структурах у Берліні.

Зазначається, що цей контингент практично готовий до негайного розгортання, попри те, що передбачити подальший розвиток подій після широкомасштабного нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль.

Минулих вихідних міністерство оборони ФРН оголосило плани посилити власні можливості реагування в регіоні. З цією метою на Кіпрі було створено штаб планування та управління можливою евакуацією населення. Крім того, на цьому острові також перебувають у стані готовності підрозділи спеціального призначення ВМС Німеччини (KSM). На додачу до Йорданії перекинули Командування сил спеціального призначення (KSK), повідомляє dpa.

Нагадаємо, 14 і 15 жовтня два транспортні військові літаки Бундесверу вилетіли до Тель-Авіва. В Ізраїль вони доставили гуманітарну допомогу, а назад вивезли громадян Німеччини.