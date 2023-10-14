Бундесвер дає два літаки для вивезення німців з Ізраїлю

Два транспортні військові літаки вилетять до Тель-Авіва 14 і 15 жовтня. В Ізраїль вони доставлять гуманітарну допомогу, а назад вивезуть громадян Німеччини.

Збройні сили Німеччини (Бундесвер) відправляють в Ізраїль два військово-транспортні літаки А400М для вивезення з країни німецьких громадян, повідомляє агентство dpa з посиланням на джерело в суботу, 14 жовтня.

Обидва рейси будуть здійснені до Тель-Авіва. На борту літаків на шляху до Ізраїлю буде гуманітарна допомога.

За даними медіакомпанії ARD, перший рейс вилетів 14 жовтня, другий запланований на 15 жовтня. Кожним бортом планують повернути в Німеччину приблизно 50 людей.

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Евакуація німців з Ізраїлю на тлі атак ХАМАС

За останні кілька днів після нападу на Ізраїль бойовиків палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС міністерство закордонних справ Німеччини вже допомогло близько 2800 громадянам ФРН і членам їхніх родин покинути Ізраїль суходолом, повітрям і морем.

Німецька авіакомпанія Lufthansa на час припинила регулярні рейси з Ізраїлю, а пізніше для вивезення людей використовувала спеціальні рейси.

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