Бундесвер дає два літаки для вивезення німців з Ізраїлю
Збройні сили Німеччини (Бундесвер) відправляють в Ізраїль два військово-транспортні літаки А400М для вивезення з країни німецьких громадян, повідомляє агентство dpa з посиланням на джерело в суботу, 14 жовтня.
Обидва рейси будуть здійснені до Тель-Авіва. На борту літаків на шляху до Ізраїлю буде гуманітарна допомога.
За даними медіакомпанії ARD, перший рейс вилетів 14 жовтня, другий запланований на 15 жовтня. Кожним бортом планують повернути в Німеччину приблизно 50 людей.
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Евакуація німців з Ізраїлю на тлі атак ХАМАС
За останні кілька днів після нападу на Ізраїль бойовиків палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС міністерство закордонних справ Німеччини вже допомогло близько 2800 громадянам ФРН і членам їхніх родин покинути Ізраїль суходолом, повітрям і морем.
Німецька авіакомпанія Lufthansa на час припинила регулярні рейси з Ізраїлю, а пізніше для вивезення людей використовувала спеціальні рейси.
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