Бербок: Серця прихильників України знову синхронізувалися

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) після успішного голосування у Палаті представників Конгресу США багатомільярдного пакета допомоги Україні заявила про впевненість у завтрашньому дні. "День впевненості для України та безпеки Європи", - написала вона ввечері у суботу, 20 квітня, у соцмережі Х.

Бербок додала: "Основна перешкода для надання допомоги Україні з боку США подолана. Серця найважливіших прихильників України знову б'ються в такт". За словами Бербок, США та Європа стоять разом на боці свободи і проти "війни терору" російського президента Володимира Путіна.

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Зеленський: Рішення, що зберігає правильний хід історії

Відразу після голосування у Палаті представників, у якій законопроєкт про допомогу Україні блокували багато місяців, подяку конгресменам висловив президент України Володимир Зеленський. "Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, що зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати", - написав Зеленський у Х.

На переконання президента України, законопроєкт, який ще має схвалити Сенат та підписати президент США, "допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими". "Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі (...) Дякую, Америко!" - доточив він.

Речник Кремля: Очікувано і прогнозовано

Тим часом речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав рішення Палати представників "очікуваним і прогнозованим". На його думку, це нібито "ще більше збагатить США Америки і ще більше розорить Україну". Також Пєсков цинічно додав, що допомога США нібито спричинить "більше загиблих українців", втім, не згадавши про загибель російських солдатів у війні РФ проти України.