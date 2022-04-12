Bellingcat та The Insider: В ОРДЛО нарікають на мародество росіян

Мешканці окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) скаржаться до російської прокуратури, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські військові безжально грабують та руйнують їхні будинки. Про це йдеться у розслідуванні Bellingcat та The Insider, опублікованому в середу, 10 серпня.

У розпорядженні журналістів опинився архів скарг до військової прокуратури Росії, з яких можна дізнатися про мародерство та звірства російських військових в ОРДЛО або так званих "ЛНР" та "ДНР".

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Зокрема, в одному зі звернень йдеться, що селі Любівка, що з 2014 року перебуває на непідконтрольній Києву частині Донбасу, російський танк вибив ворота, зніс паркан і заїхав до гаража одного з будинків, пошкодивши машини господарів. Після цього будівлю пограбували. "Вкрали запчастин та інструментів на 200 тисяч рублів, аж до того, що вони вкрали дріб'язок з машини... Скажіть, це люди?", - цитує видання постраждалих.

"Професійні мародери"

В іншому листі автор скаржиться, що в селі Бараниківка в Луганській області, що також з 2014 року частина території ОРДЛО, "банда мародерів", яка представилася офіцерами та солдатами так званої "ЛНР", пограбувала житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

"Банда мародерів зайшла до нашого села після 8 березня і зухвало пограбувала школу, дитячий садок, аптеку, три магазини, фермерів і, відкривши замки, зайняла два будинки, - зазначено у скарзі. - Видно було, що це були професійні мародери, бо не гребували нічим. У селах вибивали двері в будинках, льохах і забирали все звідти: картоплю, моркву, телевізори. Вигрібали все, що бачили та змогли забрати”.

Наприкінці травня російське інтернет-видання "Медіазона" писало, що за три місяці війни російські військові відправили з прикордонних з Україною міст щонайменше 58 тонн посилок. Видання вивчило базу номерів відправлень СДЕК (російська компанія експрес-доставки - Ред.), і за ними виявило "не тільки аномальне зростання відправлень, яке збіглося з початком війни, а й незвичні зв'язки між містами, що підтверджують версію повального мародерства".