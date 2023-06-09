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Бельгія передасть Україні партію артилерійських снарядів

Олександр Куницький
2 год. тому

Бельгія передасть Україні 105-мм артилерійські снаряди на загальну суму понад 32 мільйона євро. Боєприпаси будуть доставлені якнайшвидше, пообіцяли в міноборони Бельгії.

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Боєприпаси калібру 105 мм
Боєприпаси калібру 105 ммФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Бельгія передасть Україні партію 105-мм артилерійських снарядів на суму 32,4 мільйона євро. Про це у п'ятницю, 9 червня, заявив речник міністерства оборони країни, повідомляє Reuters.

Боєприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та передані Україні якнайшвидше, йдеться у повідомленні.

З урахуванням нової поставки загальна сума військової летальної та нелетальної допомоги Бельгії Україні сягне 306 мільйонів євро.

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Податки від активів РФ 

На початку травня уряд Бельгії погодив пакет допомоги Україні на 92 мільйони євро, що були отримані у вигляді податкових надходжень від заморожених активів Росії. Половина суми - 46 мільйонів євро - спрямована на військову підтримку України, зокрема, на постачання бронетехніки, зброї та боєприпасів. 

Решту 46 мільйонів євро планували виділити на підтримку населення України та зміцнення дипломатичної присутності Бельгії в країні. 

У березні 2022 року Бельгія заарештувала близько 197 мільйонів євро доходів від російських активів, які заморожені в країні, повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

Він також нагадав, що від початку повномасштабної війни Росії проти України бельгійські служби заморозили понад 58 мільярдів євро активів Центрального банку РФ. За його словами, Бельгія розглядає питання того, як можна повною мірою використати доходи від цих російських активів для підтримки відбудови України. 

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