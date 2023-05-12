Бельгія використає податки від активів РФ для допомоги Києву

Бельгія передасть Україні новий пакет допомоги на 92 мільйони євро. Це гроші, отримані у вигляді податків від заморожених активів РФ. Половину цієї суми спрямують на військові потреби.

Уряд Бельгії погодив пакет допомоги Україні на 92 мільйони євро, що були отримані у вигляді податкових надходжень від заморожених активів Росії. Відповідне рішення уряд Бельгії ухвалив у п'ятницю, 12 травня.

"Загалом буде виділено 92 мільйони євро. Гроші отримані із додаткових податкових надходжень від заморожених російських активів у Бельгії, - йдеться на сайті бельгійського уряду. - Цим пакетом наша держава підтримує Україну та українців у підготовці контрнаступу проти Росії", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що половина суми - 46 мільйонів євро - буде спрямована на військову підтримку України, зокрема, на постачання бронетехніки, зброї та боєприпасів. В Бельгії мають намір передати перші партії цієї допомоги українській армії "дуже швидко".

Решту 46 мільйонів євро буде спрямовано на "підтримку українського населення та зміцнення дипломатичної присутності Бельгії в Україні". Так, 24 мільйони євро з цієї суми призначені для гуманітарної підтримки базових потреб, таких як освіта, охорона здоров’я та продовольча безпека у великих містах і зонах бойових дій. Також, згідно з повідомленням, вісім мільйонів євро на відновлення України буде виділено через Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Світовий банк.

Крім того, уряд Бельгії планує виділити гроші на зміцнення бельгійської дипломатичної мережі в Україні та регіоні, безпеку української стратегічної інфраструктури (включно з атомними електростанціями) та на підтримку Міжнародного кримінального суду в розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

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Заморожені російські активи в Бельгії

У березні 2022 року Бельгія заарештувала близько 197 мільйонів євро доходів від російських активів, які заморожені в країні, повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Гаазі на початку травня.

Він також нагадав, що від початку повномасштабної війни Росії проти України бельгійські служби заморозили понад 58 мільярдів євро активів Центрального банку РФ. За його словами, Бельгія розглядає питання того, як можна повною мірою використати доходи від цих російських активів для підтримки відбудови України.

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