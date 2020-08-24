Баварський водоспад рятують від інстаграмерів

У Німеччині, точніше - в Баварії, з'явилося місце, яке на найближчі роки має стати білою плямою на карті популярних туристичних цілей. На п'ять років місцева влада закрила для відвідувачів Кенігсбахский водоспад і територію навколо нього площею приблизно в десять гектарів. Як повідомляє інформаційне агентство dpa, природна пам'ятка у національному парку Берхтесгаден сильно постраждала через наплив значної кількості інфлюенсерів і тревел-блогерів, які відкрили для себе це незвичайне місце.

Сотні інфлюенсерів - щодня

Раніше сюди лише іноді підіймалися місцеві жителі, а ще дехто з особливих знавців та шанувальників природи, але нещодавно фотографії туристок і туристів у тутешніх кам'яних басейнах - природних невеликих заглибинах на водоспаді (нім. Gumpen) - стали дуже популярними в Instagram та інших соціальних мережах.

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Краса - казкова, романтика - повна, експіріенс - ексклюзивний! Внизу видніється мальовниче озеро Кенігсзее посеред не менш дивовижних альпійських ландшафтів. У минулому сезоні зробити різні знімки в купальниках, плавках та інших ... позах нагору видиралося до 350 блогерок і блогерів на день.

Неймовірний краєвид на схилах мальовничого озера Кенігсзее

Райський куточок узяли під охорону

За короткий час вони встигли протоптати тут приблизно три кілометри нових стежок уздовж і впоперек, витоптати у деяких місцях землю так, що виникла загроза розмиву схилів тощо. Червонокнижні птахи, які мешкають тут і звиклі до альпійського спокою, теж були не в захваті від навали блогерів.

Національний парк Берхтесгаден - одна з природних родзинок Баварії

Тож владі довелося вжити термінових заходів, щоб врятувати цей райський куточок і його мешканців. Утім, національні парки для цього й існують. Туризм у таких місцях можливий, але лише в розумних межах і без шкоди природі.

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Як ми нищимо природу через Instagram Непередбачені наслідки Невдовзі після того як місцевий фотограф Йоганнес Гольцер оприлюднив фото баварського озера, неподалік якого він виріс, користувачі Instagram вже були в дорозі. В інтерв'ю німецькій медіакомпанії BR Гольцер сказав, що зараз стежка до озера виглядає, наче її витоптали солдати. Крім того, вона завалена сміттям та недопалками і вже не є місцем для усамітнення. Висновок - більше жодних геотегів.

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