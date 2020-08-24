Баварський водоспад рятують від інстаграмерів

У Німеччині, точніше - в Баварії, з'явилося місце, яке на найближчі роки має стати білою плямою на карті популярних туристичних цілей. На п'ять років місцева влада закрила для відвідувачів Кенігсбахский водоспад і територію навколо нього площею приблизно в десять гектарів. Як повідомляє інформаційне агентство dpa, природна пам'ятка у національному парку Берхтесгаден сильно постраждала через наплив значної кількості інфлюенсерів і тревел-блогерів, які відкрили для себе це незвичайне місце.
Сотні інфлюенсерів - щодня
Раніше сюди лише іноді підіймалися місцеві жителі, а ще дехто з особливих знавців та шанувальників природи, але нещодавно фотографії туристок і туристів у тутешніх кам'яних басейнах - природних невеликих заглибинах на водоспаді (нім. Gumpen) - стали дуже популярними в Instagram та інших соціальних мережах.
Читайте також: Фройденберг: як німецьке місто стало Instagram-сенсацією
Краса - казкова, романтика - повна, експіріенс - ексклюзивний! Внизу видніється мальовниче озеро Кенігсзее посеред не менш дивовижних альпійських ландшафтів. У минулому сезоні зробити різні знімки в купальниках, плавках та інших ... позах нагору видиралося до 350 блогерок і блогерів на день.
Неймовірний краєвид на схилах мальовничого озера Кенігсзее
Райський куточок узяли під охорону
За короткий час вони встигли протоптати тут приблизно три кілометри нових стежок уздовж і впоперек, витоптати у деяких місцях землю так, що виникла загроза розмиву схилів тощо. Червонокнижні птахи, які мешкають тут і звиклі до альпійського спокою, теж були не в захваті від навали блогерів.
Національний парк Берхтесгаден - одна з природних родзинок Баварії
Тож владі довелося вжити термінових заходів, щоб врятувати цей райський куточок і його мешканців. Утім, національні парки для цього й існують. Туризм у таких місцях можливий, але лише в розумних межах і без шкоди природі.
-
Як ми нищимо природу через Instagram
Від #superbloom до #poppynightmare
Після незвично дощової зими весна перетворила Південну Каліфорнію на безмежне море диких квітів. Фото на такому тлі ну просто гріх не зробити! Близько 50 тисяч людей приїхали сюди в пошуках найкращої локації для селфі. Але там, де тендітні квітки маку розтоптали, зірвали чи зім'яли під час позування для фото, вони вже не виростуть знову. Зруйнувати місця природньої краси не так вже й складно!
-
Як ми нищимо природу через Instagram
Коли природа стає "вірусною"
Урвище над річкою Колорадо неподалік Великого каньйону, куди раніше приходили місцеві, стало одним із найбільш популярних місць у США за фото на Instagram. Підкова, як називають місце, колись приваблювала кілька тисяч гостей на рік. Тепер таких кілька мільйонів. Парковки розрослися, аби вмістити безліч машин, які займають усі шляхи та створюють величезні затори в цій важкодоступній місцевості.
-
Як ми нищимо природу через Instagram
Непередбачені наслідки
Невдовзі після того як місцевий фотограф Йоганнес Гольцер оприлюднив фото баварського озера, неподалік якого він виріс, користувачі Instagram вже були в дорозі. В інтерв'ю німецькій медіакомпанії BR Гольцер сказав, що зараз стежка до озера виглядає, наче її витоптали солдати. Крім того, вона завалена сміттям та недопалками і вже не є місцем для усамітнення. Висновок - більше жодних геотегів.
-
Як ми нищимо природу через Instagram
Навала мільйонів туристів на невеличке село
Коли невеличке австрійське село з населенням 700 осіб опинилося в епіцентрі хайпу як ідеальне тло для фото в Instagram, до нього почали приїздити в середньому 80 туристичних автобусів та 10 тисяч гостей щодня. Місцеві скаржаться, що туристи ходять по їхній приватній власності у пошуках найкращого місця для фото, залишають сміття, фільмують за допомогою дронів, відлякуючи птахів та порушуючи тишу.
-
Як ми нищимо природу через Instagram
Вежі з каміння руйнують екосистеми
"Пляж-сад" на іспанському острові Тенеріфе - популярний сюжет серед туристів, які будуть маленькі вежі з назбираного на пляжі каміння. Їхні витвори, може, й дають хороші знімки, але загалом вежі руйнують місцеві екосистеми, адже каміння - це прихисток, який павуки, комахи та ящірки втрачають, якщо його прибрати з землі і викласти з нього вежі.
-
Як ми нищимо природу через Instagram
Не залишати слідів
Ба більше - рослини, які важливі для здоров'я ґрунту, втрачають свої корені, якщо змінити позицію каміння. Це призвело до того, що екоактивісти взялися пояснювати це на Instagram під хештегом #pasasinhuella, що означає "не залишай слідів". Лише за кілька днів кампанії користувачі Instagram уже почали розбирати кам'яні вежі.
-
Як ми нищимо природу через Instagram
Попкорн не "з собою"
Названий за аналогією із популярним снеком, який нагадують померлі водорості, "попкорновий пляж" на канарському острові Фуертевентура давно привертає чималу увагу користувачів Instagram. Та так багато людей почали брати з собою водорості як сувенір, що щомісяця з пляжу зникає близько 10 кілограмів. Як відповідь проект Clean Ocean почав поширювати такі фото.
-
Як ми нищимо природу через Instagram
Ісландці потерпають від навали
Налічуючи понад 10 мільйонів фото на Instagram, Ісландія стала дуже популярною ціллю подорожей інфлуенсерів. Аби зробити бездоганне фото, багато хто з'їжджає з доріг, що руйнує ландшафти. Люди сидять на льодовиках, ходять мохом, який може померти, якщо його топтати, та запускають дрони над дикими тваринами. Туристична організація Visit Iceland намагається тепер із цим боротися.
-
Як ми нищимо природу через Instagram
Публічний самосуд
Анонімний профіль в Instagram - Public Lands Hate You - частина тренду виставляти на осуд безвідповідальну поведінку. Він публікує фото, які запостили люди з порушенням правил поведінки у заповідних місцях. В результаті деякі бренди припинили співпрацю з окремими інфлуенсерами, державні органи подекуди почали розслідування. Критики закидають авторам профілю порушення приватності.
Автор: Анне-Софі Брендлін
-
Мальовничі озера Німеччини
Покажи мені дорогу до озера!
Одним із найкращих місць, щоб провести довгі, спекотні, літні дні, є озеро. У Німеччині налічують орієнтовно 30 тисяч озер усіх форм та розмірів. Відпочиваючи біля них, Ви стовідсотково захочете, щоб літо ніколи не скінчалось.
-
Мальовничі озера Німеччини
Боденське озеро, Баден-Вюртемберґ
Це озеро Німеччина ділить зі Швейцарією та Австрією. Біля входу в порт німецького Констанца розташована статуя куртизанки - Імперія, яка в одній руці тримає маленьку фігуру Папи Римського, а в іншій - кайзера. Це сатрира на Констанцький собор, який відбувався у місті шість століть тому. Спершу суперечлива статуя нині є одним із символів міста. Вона обертається навколо своєї осі кожні 4 хвилини.
-
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Штаффельзе, Баварія
Відвідуючи озера Баварії, можна насолодитися ще й неймовірними альпійськими краєвидами. Найбільшим є озеро Кімзе, його площа - понад 80 квадратних кілометрів. Озеро Штаффельзе поблизу містечка Мурнау менше, але відоме своїм незвичайним світком. Тут жили і працювали представники об'єднання художників-експресіоністів "Синій вершник" (Blauer Reiter), заснованого Францом Марком і Василем Кандинським.
-
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Айбзе, Баварія
Серед гірських озер Баварії найбільш захоплбює розташоване на висоті 1000 метрів біля підніжжя найвищої вершини Німеччини - Цугшпітце - озеро Айбзе. Своєю назвою воно завдячує численним тисовим деревам, які в давнину росли навколо нього. На озері є вісім невеличких острівців, які омиває кришталево чиста вода. Милуватися озером можна як прогулюючись пішки, так і на гірському велосипеді.
-
Мальовничі озера Німеччини
Даунські маари, Рейнланд-Пфальц
Темно-сині та округлі за формою - вони відомі як "очі Айфеля". Маари - це озера, що утворилися в вулканічних кратерах. Нагір'я Айфель на заході Німеччини налічує понад 70 кратерних озер. В цьому районі і досі час від часу спостерігається вулканічна активність. Кожні 30 хвилин гейзер поблизу селища Валленборн еруптує, утворюючи триметровий стовп води.
-
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Фюлінгер, Північний Рейн-Вестфалія
Це штучно створене озеро на півночі Кельна дуже популярне. У спекотні дні його відвідують до 80 тисяч відвідувачів. Тут є чимало майданчиків для різноманітних водних видів спорту. Наприклад, влаштовують змагання на вітрильниках, човнах-драконах чи з тріатлону. Окрім спортивних подій, тут відбуваються й інші заходи - концерти під відкритим небом і середньовічні ярмарки.
-
Мальовничі озера Німеччини
Водосховище Бляйлох, Тюрингія
Найбільше у Німеччині водосховище було утворене, коли звели греблю на річці Заале. Воно може вміщувати 215 мільйонів кубічних метрів води. 28-кілометровий мальовничий фіорд тягнеться вздовж греблі 65 метрів заввишки. Будівництво дамби розпочали у 1930 році. Замок Бурґк (на фото праворуч) височіє над річкою майже чотири століття. Тут організовують триденні мінікруїзи.
-
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Едерзе, Гессен
Особливість цього водосховища полягає в тому, що це частина національного парку "Келлервальд-Едерзе". Навколишні букові ліси у 2011 році включили до списку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО - як захід з метою зберегти стародавні букові ліси Європи. На озері дозволяють користуватися лише електрочовнами. Тут можна пірнати, щоб побачити руїни затоплених сіл.
-
Мальовничі озера Німеччини
Лужицькі озера, Саксонія
Найбільший у Європі комплекс штучних озер зводять у північно-східній Німеччині. Процес затоплення території, яку раніше займали кар'єри, мають незабаром завершити. Мережа озер простягається вздовж 80 кілометрів через Бранденбург і Саксонію з заходу на схід. Відвідувачі вже юрмляться на пляжах озер. З'явилися навіть плаваючі п'ятизіркові будиночки для відпочинку.
-
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Штехлінзе, Бранденбург
Це озеро увіковічнив у своєму останньому романі "Штехлін" видатний німецький письменник Теодор Фонтане. Глибина кришталево чистого озера Штехлінзе сімдесят метрів. Воно є справжньою перлиною з-поміж близько трьох тисяч озер Бранденбургу.
-
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Мюріц, Мекленбург - Передня Померанія
У федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія на північному сході Німеччини налічують понад дві тисячі озер. Озеро Мюріц розташоване у самому серці озерного краю та є найбільшим у Німеччині. Щороку навесні і восени тисячі журавлів злітаються до Національного парку "Мюріц". Сюди можна дістатися, зокрема, водним транспортом з Гамбурга чи Берліна через мережу каналів і річок.
Автор: Ілле Сімон, Вікторія Борисюк