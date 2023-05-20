Байден оголосить про нову допомогу Україні - ЗМІ

Після запланованої зустрічі з українським президентом Зеленським у Японії, Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для Києва, пише Politico.

Президент США Джо Байден після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7 у Хіросімі оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Про це пише видання Politico із посиланням на українських та американських офіційних осіб.

Загальна вартість пакета озброєнь становить 375 мільйонів доларів США. За інформацію видання, до нього увійдуть артилерійські снаряди, бронетехніка та протитанкові засоби - обладнання, яке США та союзники постачали Україні і раніше, але яке і надалі потрібне для боїв цієї весни та літа.

Зустріч Байдена та Зеленського

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден зустрінуться на полях саміту Великої сімки (G7) у Хіросімі, підтвердили у Білому домі у суботу, 20 травня.

"Президент з нетерпінням чекає на можливість зустрітися віч-на-віч", - цитує AFP слова радника президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана. Коментуючи можливість передачі Києву винищувачів F-16, він зазначив, що потужні військові літаки мають використовуватися тільки для оборони України. За його словами, найближчими місяцями США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна може отримати сучасні винищувачі.

Раніше зустріч Байдена та Зеленського анонсував глава Офісу президента України Андрій Єрмак у ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, ця зустріч у Японії має відбутися "найближчими днями". Спершу планувалося, що Зеленський спілкуватиметься з лідерами G7 за допомогою відеозв'язку.

F-16 для України

Напередодні агенції Associated Press і Reuters із посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден схвалює план навчання українських пілотів на американських винищувачах четвертого покоління F-16, яке, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями. За цими даними, про це Байден поінформував лідерів Великої сімки (G7) у п'ятницю, 19 травня, на саміті, що проходить в Японії.

Телеканал CNN раніше повідомляв із посиланням на джерела, що адміністрація президента США Джо Байдена протягом останніх тижнів дала зрозуміти європейським союзникам, що Вашингтон дозволить їм реекспорт винищувачів американського виробництва F-16 в Україну. Водночас також повідомлялося, що чиновникам адміністрації Байдена невідомо про будь-які офіційні запити від союзників щодо реекспорту F-16, а співробітникам Державного департаменту, які зазвичай відповідають за оформлення документів для схвалення таких передач третім сторонам, не було сказано почати відповідну роботу.