Білий дім підтвердив майбутню зустріч Зеленського і Байдена

Український та американський президенти зустрінуться на полях саміту G7 у Хіросімі. Інформацію про заплановану зустріч підтвердили у США.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден зустрінуться на полях саміту Великої сімки (G7) у Хіросімі, підтвердили у Білому домі у суботу, 20 травня.

"Президент з нетерпінням чекає на можливість зустрітися віч-на-віч", - цитує AFP слова радника президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана. Коментуючи можливість передачі Києву винищувачів F-16, він зазначив, що потужні військові літаки мають використовуватися тільки для оборони України. За його словами, найближчими місяцями США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна може отримати сучасні винищувачі.

Раніше зустріч Байдена та Зеленського анонсував глава Офісу президента України Андрій Єрмак у ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, ця зустріч у Японії має відбутися "найближчими днями". Спершу планувалося, що Зеленський спілкуватиметься з лідерами G7 за допомогою відеозв'язку.

Навчання українських пілотів на F-16

Як повідомляли ЗМІ, президент США Джо Байден схвалив план навчання українських пілотів на американських винищувачах четвертого покоління F-16, яке, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями. Про це він вперше поінформував лідерів Великої сімки (G7) у п'ятницю, 19 травня, на саміті, що проходить в Японії, повідомили міжнародні агенції Associated Press і Reuters із посиланням на джерела в Білому домі.

Тренувати льотчиків Збройних сил України (ЗСУ) будуть в Європі. Втім, які саме країни братимуть участь в цьому процесі, джерела не уточнюють. Очікується, що навчання можуть розпочатися найближчими тижнями і триватимуть кілька місяців.

Поки триватимуть тренування мають погодити, хто саме, скільки і коли надасть винищувачів. "Оскільки підготовка проходитиме протягом наступних місяців, коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішуватиме, коли фактично надати реактивні літаки, скільки ми надамо та хто їх надасть", - сказав журналістам чиновник адміністрації Байдена.

Телеканал CNN раніше повідомляв із посиланням на джерела, що адміністрація президента США Джо Байдена протягом останніх тижнів дала зрозуміти європейським союзникам, що Вашингтон дозволить їм реекспорт винищувачів американського виробництва F-16 в Україну. Водночас також повідомлялося, що чиновникам адміністрації Байдена невідомо про будь-які офіційні запити від союзників щодо реекспорту F-16, а співробітникам Державного департаменту, які зазвичай відповідають за оформлення документів для схвалення таких передач третім сторонам, не було сказано почати відповідну роботу.

Раніше цього тижня Великобританія та Нідерланди оголосили спільне формування "авіаційної коаліції" для України з метою закупівлі винищувачів і підготовки українських пілотів до роботи з ними.