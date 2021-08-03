Байден закликав губернатора Нью-Йорка піти у відставку

Президент США Джо Байден у вівторок, 4 серпня, приєднався до закликів представників Демократичної партії до губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо піти у відставку. "Я думаю, що він повинен піти у відставку", - сказав Байден журналістам у Вашингтоні. До цього також закликала спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, водночас представники уряду штату вже перейшли до процедури його імпічменту, пише агентство AFP.

Причиною цього скандалу стало незалежне розслідування, яке прийшло до висновку, що Куомо сексуально домагався декількох нинішніх і колишніх держслужбовиць. У звіті висунуті детальні звинувачення з боку 11 жінок, які зображують "глибоко тривожну, але чітку картину образливої ​​поведінки Куомо та його підлеглих високопосадовців", заявила генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс.

За її словами, пятимісячне розслідування "прийшло до висновку, що губернатор Ендрю Куомо сексуально домагався кількох жінок і при цьому порушував федеральний закон і закон штату". Вона уточнила, що Куомо робив "небажані дотики та численні коментарі з натяками сексуального характеру, що створювало вороже робоче середовище для жінок".

Слідство також заявило, що Куомо та його підлеглі високопосадовці вжили заходів у відповідь проти щонайменше однієї колишньої працівниці за те, що вона розповіла свою історію, додала прокурорка. Наразі незрозуміло, чи загрожує губернатору кримінальне переслідування. Джеймс зазначила, що розслідування має "цивільний характер", але американські ЗМІ повідомили, що прокуратура розпочала розслідування.

Куомо заперечує звинувачення

У свою чергу, сам губернатор Нью-Йорка заперечує ці звинувачення і відмовлявся йти у відставку після публікації висновків розслідування. "Я ніколи нікого не торкався неналежним чином і не робив невідповідних сексуальних досягнень", - сказав Ендрю Куомо у попередньо записаній телевізійній заяві.

"Мені 63 роки. Я прожив усе своє доросле життя на очах громадськості. Це просто не той, ким я є. І це не той, ким я коли-небудь був", - стверджує губернатор.

Демократ Ендрю Куомо перебуває на посту губернатора Нью-Йорка вже третій термін, у листопаді 2022 року він планував виграти вибори на свій четвертий термін.

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