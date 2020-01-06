 Губернатора Нью-Йорка обвинуватили у сексуальних домаганнях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2021

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Новини

Губернатора Нью-Йорка обвинуватили у сексуальних домаганнях

Ендрю Куомо "сексуально домагався нинішніх і колишніх держслужбовиць", заявила генпрокурорка Нью-Йорка. Раніше його обвинуватили у домаганнях восьмеро жінок.

Ендрю Куомо

Ендрю Куомо

Прокуратура США обвинувачує губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо у сексуальних домаганнях. Незалежне розслідування виявило, що він "сексуально домагався нинішніх і колишніх державних службовиць Нью-Йорка", заявила у вівторок, 3 серпня, генеральна прокурорка міста Летіція Джеймс. Він "небажано і без погодження торкався жінок і робив численні зауваження з натяками сексуального характеру", зазначила вона.

Як губернатор Куомо створив "вороже робоче середовище для жінок", додала прокурорка. Слідство також виявило, що Куомо та його команда вжили заходів проти принаймні однієї колишньої співробітниці після того, як вона розповіла про подібні інциденти.

Своїми діями Куомо порушив федеральний закон США та закони штату Нью -Йорк, заявила Джеймс. Вона зазначила, що тепер сам губернатор має "зробити висновки" зі слідства.

З кінця лютого восьмеро жінок висунули звинувачення проти Куомо. Але губернатор, який обіймає цю посаду протягом десяти років, відкинув їх.

Кілька представників Демократичної партії, а також президент США Джо Байден вже закликали Куомо піти у відставку, якщо ці звинувачення підтвердяться.

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