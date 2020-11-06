У Німеччині хочуть штрафувати за домагання на вулиці

"Лялечка!", "Красунечка!", "Телефончик?", захоплений свист, прицмокування, інші коментарі щодо зовнішності. Коли чоловіки чіпляються на вулиці до незнайомок, то розцінюють це як компліменти. Але жінки часто сприймають це геть інакше.

В Instagram дівчата наводять приклади того, як до них зверталися залицяльники. Вони роблять написи кольоровою крейдою на вулицях німецьких міст, аби привабити увагу до проблеми, яку називають "кетколлінг" (з англ. catcalling - кликання кішки) - різновиду вуличних домагань.

"Компліменти" такого типу в Німеччині не мають наслідків для їхніх авторів. Із цим не погоджується 20-річна студентка з Фульди Антонія Квелль (Antonia Quell). У серпні вона ініціювала онлайн-петицію, адресовану міністру юстиції ФРН, міністру у справах родини і загалом федеральному уряду. Петицію підписали понад 65 тисяч людей.

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Кетколлінгу нема місця в німецькому законі

"Не кожен чоловік це робить, але кожній жінці це знайомо. Кетколлінг не можна плутати з компліментами. Це демонстрація домінантності та влади. Вербальному сексуальному харасменту треба знайти місце в законі", - ідеться в петиції.

У Кримінальному кодексі Німеччини передбачене покарання за образу: грошовий штраф, а в особливих випадках - ув'язнення терміном до двох років. Деякі випадки словесних сексуальних домагань на вулиці підпадали під цю статтю.

Антонія Квелль

"Це стається тоді, коли висловлювання має виразно образливий характер, наприклад, коли жінку принижують і зводять до сексуального об'єкта або коли занижують соціальну значимість транссексуала", - пояснила DW доцентка юридичного факультету університету Галле-Віттенберга Аня Шмідт (Anja Schmidt). У фокусі її досліджень серед іншого - кримінально-правові норми, які передбачають відповідальність за злочини на сексуальному ґрунті.

Фрази на кшталт "У тебе така фігура!" під цю статтю не підпадають. Їх не можна вважати й сексуальними домаганнями: згідно з актуальним визначенням, вони вважаються злочином лише за наявності фізичного контакту. За словами юристки, випадки, в яких людина зазнає сексуальних домагань, але не на фізичному, а на вербальному рівні, досі не караються. Наприклад, якщо до дівчини чіпляються у громадському місці, використовуючи коментарі з сексуальним підтекстом, але при цьому не схиляють її до інтиму.

Ситуація була б однозначнішою, якби кетколлінг розцінювали як окремий кримінальний злочин, вважає юристка. Активістка Антонія Квелль пропонує карати за словесний харасмент грошовими штрафами. Як це роблять, наприклад, у Франції, де з 2018 року за подібні "компліменти" можна попрощатися з сумою до 750 євро. Кетколлінг також є незаконним у Бельгії, Нідерландах і Португалії.

Чіпляння - не флірт

За даними опитування, яке провів два роки тому Фонд європейських прогресивних досліджень, дві третини жінок у Німеччині хоча б раз у житті чули посвистування собі вслід. Понад 40 відсотків зіткнулися з коментарями, кепкуванням, сексистськими образами або жестами сексуального характеру. Третина з них - жінки віком до 25 років.

"Є різні випадки. Звісно, деякі форми уваги тішать. І якщо жінці таке подобається, це її повне право. Але ми повинні прислухатися до людей, у яких був негативний досвід", - каже Антонія в інтерв'ю DW.

Вона сама неодноразово чула на свою адресу репліки з сексуальним підтекстом. "Такі історії розповідають і друзі. Думаю, більшості жінок, які мешкають у містах, знайоме це явище". Наприклад, одного разу Антонія поверталася додому пізно ввечері на велосипеді, а двоє хлопців наздогнали її на автомобілі. Один із них простягнув із машини пляшку і запропонував випити. Дівчина порадила їм прямувати далі й почула образу. Образливі коментарі, агресія і провокації нерідко супроводжують вуличні чіпляння.

До речі, у Франції приводом для ухвалення закону у 2018 році став випадок у паризькому кафе. Камера відеоспостереження зафіксувала, як чоловік жбурнув у 22-річну Марі попільничку і дав їй ляпаса. Незадовго до цього чоловік ішов повз Марі і прокоментував її зовнішність. Дівчина обурилася.

Як карати за кетколлінг?

Антонія намагається змінити сприйняття кетколлінгу в Німеччині. На її думку, важливі не грошові штрафи, а усвідомлення того, що така поведінка - протиправна.

У коментарях під петицією багато людей погоджуються і підтримують ініціативу. Але ще більше критичних відгуків. Хтось сумнівається, що німецьке суспільство до цього дозріло. Хтось вбачає проблему в інтерпретації. "Домагання - суб'єктивне сприйняття. Розмежування з соціальною адекватністю майже неможливе. Такий склад злочину відкриває простір для підозр, погроз і помсти", - пише один із критиків петиції.

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Інші бояться цькування всіх чоловіків підряд - у тому числі й тих, хто кетколлінгом не займається. Дехто розмірковує про точність визначення: що можна назвати вербальним сексуальним домаганням? Хто це вирішуватиме? Чимало й тих, хто сумнівається, чи можливо довести факт вуличного домагання і притягти порушника до відповідальності.

Аня Шмідт вважає, що все залежить від ситуації й форми висловлювання. "Якщо воно усне, то допоможуть заяви свідків або аудіо- й відеозапис. Якщо воно зроблене в соцмережах, то з документацією простіше. Також важлива потенційна готовність слідчих органів і суддів серйозно поставитися до цієї форми нефізичного сексуального насилля", - підкреслює юристка. Сформувати ставлення до проблеми допомагають і такі акції, як петиція проти кетколлінгу, впевнена дослідниця.

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"Складність розслідування - не аргумент, - сперечається з критиками Антонія. - Проблема надання доказів стосується майже всіх злочинів, а тим паче у випадку образи або сексуального домагання. Це не моє завдання. Уряд і законодавці повинні думати над тим, як це краще зробити".

Петицію підписала достатня кількість людей. Тепер її розглядатиме спеціальна комісія в Бундестазі. Якщо члени комісії вирішать, що нинішня законодавча база не вирішує проблему кетколлінгу, вони можуть ініціювати дебати в парламенті. Нещодавно схожа кампанія закінчилася успішно. У липні 2020 року Бундестаг визнав кримінальним злочином апскертінг (фото- і відеозйомку під спідницею). За такі дії загрожує штраф або ув'язнення терміном до двох років. А почалося все з онлайн-петиції двох дівчат із півдня Німеччини.