У Німеччині запровадили покарання за фото та відео під спідницею

Німецький Бундестаг визнав так званий апскертінг - фото- та відеозйомку під спідницею без дозволу - злочином. Відповідне рішення німецькі депутати ухвалили у ніч на п'ятницю, 3 липня.

Воно стало частиною нового закону про посилення захисту права на приватність при відео- та фотозйомках. На порушників тепер чекатиме відчутний штраф чи до двох років ув'язнення. При цьому покарання може бути застосоване як для тих, хто робить відповідні знімки чи записи, так і для тих, хто їх розповсюджує.

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Раніше жінки були захищені від подібних знімків лише у випадку, якщо вони робилися у їхньому житлі чи кабінах для перевдягання. Втім часто такі випадки трапляються у публічних місцях, наприклад, на ескалаторі.

Жертви нещасних випадків також захищені

Ухвалений Бундестагом закон запроваджує кримінальну відповідальність за фотографування чи фільмування жертв нещасних випадків з боку так званих "зівак". Раніше кримінальний кодекс захищав від подібної зйомки лише тих, хто вижив під час аварій чи катастроф, - тепер від цього захищені і тіла померлих.

На порушників у цьому випадку також може чекати до двох років в'язниці. Так само злочином буде не лише сама зйомка, але й розповсюдження знімків та відео.