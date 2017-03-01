Байден пропонує бюджет США на рекордні шість трильйонів доларів

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 28 травня, запропонував прєкт бюджету на наступний рік на 6 трильйонів доларів. За його словами, потрібно "переосмислити" економіку США, повідомляє агентство AFP.

"Ми повинні використати цей час для винайдення та відбудови американської економіки (...) США не можуть дозволити собі просто повернутися туди, де були до пандемії та економічної кризи", - сказав Байден щодо своїх бюджетних планів.

На що підуть гроші з бюджету США

У проєкті бюджету на 2022 рік адміністрація Байдена заклала два великі інвестиційні проєкти: модернізацію інфраструктури США та програму підтримки сімей.

Спочатку Байден представив багаторічний інфраструктурний пакет у розмірі 2,3 трильйона доларів, але через пртидію республіканців його вартість зменшилась до 1,7 трильйона.

Програма підтримки сімей на 1,8 трильйона доларів передбачає фінансування дошкільної та вищої освіти та податкові пільги для сімей.

Допомога Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена запросила на 2022 фінансовий рік 58,5 мільярда на діяльністю Державного департаменту і його цілей, свідчить опублікований американським зовнішньополітичним відомством документ. Зазначається, що це на 10 відсотків вище, ніж бюджет держдепу в 2021-му фінансовому році,

"Ці ресурси дозволять нам просувати зовнішню політику адміністрації від імені американського народу. Це (ця сума - Ред.) також відображає важливість, яку адміністрація визначає для глобального лідерства США і того факту, що дипломатія і розвиток є життєво важливими засобами для просування інтересів США", - йдеться у повідомленні.

З цих коштів на допомогу Україні планується виділити 255 мільйонів доларів для посилення її "здатності протистояти російській агресії", зазначає агентство "Інтерфакс".

Також планується виділити 6,1 мільярда доларів на фінансову допомогу іноземним державам у військових цілях, зокрема, майже 300 мільйонів доларів країнам Європи і Євразії з метою протидії загрозам з Росії. Пріоритетними одержувачами коштів є Україна, Грузія, Естонія, Латвія і Литва.

Крім того, держдеп просить виділити на навчання іноземних військових 112 мільйонів доларів. З них близько 27 мільйонів доларів пропонується направити до Європи і в Євразію. Пріоритетними одержувачами коштів є Україна, Болгарія, Грузія, Польща, Румунія і Туреччина.

Критика республіканців

Плани Байдена щодо бюджету на 2022 рік призведуть до зростання державного боргу, який може скласти трохи менше 112 відсотків валового внутрішнього продукту.

Утім Байден переконує, що у довгостроковій перспективі рентабельність інвестицій перевищить їхні витрати. Для фінансування своїх планів, президент США хоче збільшити податки для компаній та багатих осіб, що відкидають республіканці.

Тепер Конгрес США, де демократи мають незначну більшість, має розглянути цей проєкт бюджету країни і схвалити його.