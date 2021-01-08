 Байден продовжить обмеження на в′їзд до США з Європи, які Трамп скасував | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2021

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Новини

Байден продовжить обмеження на в'їзд до США з Європи, які Трамп скасував

Дональд Трамп підписав указ про скасування обмежень щодо в'їзду жителів країн Європи і Бразилії. У Байдена вже заявили, що ці обмеження залишаться в силі через нові мутації та збільшення заражень корнавірусом.

Джо Байден продовжить обмеження на в'їзд до США з Європи

Джо Байден продовжить обмеження на в'їзд до США з Європи

Чинний президент США Дональд Трамп у понеділок, 18 січня, підписав указ про скасування обмежень на в'їзд жителів країн Шенгенської зони, Ірландії, Великобританії та Бразилії. Цей указ має набути чинності 26 січня. З того ж дня має почати діяти нова вимога для в'їзду до США - обов'язковий негативний тест для всіх мандрівників.

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Однак невдовзі після оголошення цього рішення речниця обраного президента Джо Байдена Джен Псакі заявила, що його адміністрація "не має наміру скасовувати" обмеження на міжнародні поїздки.

"З посиленням пандемії, з більш заразними варіантами коронавірусу, які з'являються у світі, зараз не час скасовувати обмеження щодо міжнародних поїздок", - написала Псакі у соцмережі Twitter.

Вона додала, що згідно з рекомендаціями медичних експертів команди Байдена, його адміністрація не має наміру скасовувати ці обмеження 26 січня. "Насправді ми плануємо посилити заходи у галузі охорони здоров'я щодо міжнародних поїздок, щоб ще більше стримати поширення COVID-19", - уточнила Джен Псакі.

У березні 2020 року США заборонили в'їзд для більшості жителів європейських країн, а в травні - для мандрівників з Бразилії.

США перебувають на першому місці у світі за кількістю зафіксованих випадків інфікування коронавірусом (більше 24 мільйонів) та смертельних випадків (понад 398,9 тисячі).

Інавгурація обраного президента Джо Байдена відбудеться 20 січня. Він стане 46-м президентом США.

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Як у Вашингтоні готуються до інавгурації Джо Байдена (14.01.2021)

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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