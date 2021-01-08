Байден продовжить обмеження на в'їзд до США з Європи, які Трамп скасував

Чинний президент США Дональд Трамп у понеділок, 18 січня, підписав указ про скасування обмежень на в'їзд жителів країн Шенгенської зони, Ірландії, Великобританії та Бразилії. Цей указ має набути чинності 26 січня. З того ж дня має почати діяти нова вимога для в'їзду до США - обов'язковий негативний тест для всіх мандрівників.

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Однак невдовзі після оголошення цього рішення речниця обраного президента Джо Байдена Джен Псакі заявила, що його адміністрація "не має наміру скасовувати" обмеження на міжнародні поїздки.

"З посиленням пандемії, з більш заразними варіантами коронавірусу, які з'являються у світі, зараз не час скасовувати обмеження щодо міжнародних поїздок", - написала Псакі у соцмережі Twitter.

Вона додала, що згідно з рекомендаціями медичних експертів команди Байдена, його адміністрація не має наміру скасовувати ці обмеження 26 січня. "Насправді ми плануємо посилити заходи у галузі охорони здоров'я щодо міжнародних поїздок, щоб ще більше стримати поширення COVID-19", - уточнила Джен Псакі.

У березні 2020 року США заборонили в'їзд для більшості жителів європейських країн, а в травні - для мандрівників з Бразилії.

США перебувають на першому місці у світі за кількістю зафіксованих випадків інфікування коронавірусом (більше 24 мільйонів) та смертельних випадків (понад 398,9 тисячі).

Інавгурація обраного президента Джо Байдена відбудеться 20 січня. Він стане 46-м президентом США.

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