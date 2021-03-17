Байден представив план розвитку інфраструктури США на 2,3 трильйона доларів

Президент США Джо Байден у середу, 31 березня, представив план, що передбачає інвестиції в різні інфраструктурні проєкти розміром 2,3 трильйона доларів.

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За словами глави Білого дому, йдеться про "найбільші інвестиції в американські робочі місця з часів Другої світової війни". Байден підкреслив, що Сполучені Штати не бачили подібних вкладень з моменту будівництва системи автомагістралей між штатами в 1950-х і космічної гонки з СРСР з 1957 по 1988 роки.

Ремонт доріг та заміна водопроводу

План передбачає модернізацію понад 32 тисяч кілометрів доріг і близько 10 тисяч мостів, оновлення складу громадського транспорту, створення мережі зарядних станцій для електромобілів.

На ці цілі підуть близько 621 мільярд доларів з вказаної суми. Ще 111 мільярдів доларів перерахують на заміну свинцевих водопровідних труб та каналізаційних систем.

На розвиток широкосмугового інтернету передбачені ще близько 100 мільярдів доларів. Ще близько 100 мільярдів доларів необхідні для поновлення електромереж.

Для фінансування збільшать ставку корпоративного податку

Фінансувати ініціативу передбачається, зокрема, за рахунок збільшення ставки корпоративного податку з 21 до 28 відсотків. Як очікується, витрати вдасться покрити за 15 років.

Джо Байден сподівається, що план вдасться провести через Конгрес США до літа. Глава адміністрації розраховує, що це вдасться втілити завдяки більшості демократів в Сенаті і Палаті представників.

Раніше, у березні, нижня палата Конгресу США схвалила запропонований главою Білого дому пакет заходів з підтримки економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу. За антикризову програму обсягом 1,9 трильйона доларів проголосували 220 законодавців, проти - 211. При цьому пропозицію демократів не підтримав жоден республіканець. Сенат вже схвалив цей пакет.

Очікується, що кошти, серед іншого, спрямують на нарощування програми вакцинації від коронавірусу, безпечне відкриття шкіл, підтримку малого бізнесу, збільшення допомоги на дитину і по безробіттю.

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