Коронавірус: у США зробили вже понад 100 мільйонів щеплень

У США лише через три місяці після початку кампанії з масової вакцинації населення зробили вже понад 100 мільйонів ін'єкцій від коронавірусу. Про це у суботу, 13 березня, повідомляє агентство dpa із посиланням на дані Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

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Згідно з цими даними, у США станом на 12 березня було використано вже більше 101 мільйона доз схвалених до використання вакцин. Таким чином хоча б одну дозу отримав уже кожен четвертий дорослий американець, а 13,5 відсотка населення повністю вакциновані.

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Серед найбільш вразливої групи населення у віці старше 65 років 61,1 відсотка людей отримали одну дозу і 32,4 відсотка - були повністю вакциновані. Згідно з даними CDC, протягом останнього тижня у США в середньому робили близько двох мільйонів ін'єкцій щодня. У США проживає близько 330 мільйонів осіб.

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За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонcа Хопкінса, у США від початку пандемії було зафіксовано близько 30 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Померло понад 530 тисяч осіб, хворих на COVID-19.



