 Байден пообіцяв, що США не підуть з Близького Сходу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2022

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Новини

Байден пообіцяв, що США не підуть з Близького Сходу

США не підуть з Близького Сходу, щоб там не виник "вакуум, який заповнить Китай, Росія або Іран", заявив Джо Байден. За його словами, Вашингтон залишиться партнером у регіоні.

Джо Байден і саудівський принц Мухаммед ібн Салман Аль Сауд

Джо Байден і саудівський принц Мухаммед ібн Салман Аль Сауд

Президент США Джо Байден запевнив, що Сполучені Штати "не підуть" з Близького Сходу, щоб не створити "вакууму, який заповнить Китай, Росія або Іран". "Сполучені Штати мають намір залишатися активним залученим партнером на Близькому Сході", - заявив глава Білого дому у суботу, 16 липня, на саміті за участю лідерів країн Перської затоки у місті Джидда, що у Саудівській Аравії.

Він також оголосив про виділення допомоги США у розмірі одного мільярда доларів на боротьбу з голодом у регіоні та закликав своїх колег забезпечити права людини та дозволити своїм громадянам говорити відкрито.

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Байден запросив президента ОАЕ до Вашингтона

Під час двосторонніх переговорів у кулуарах саміту з новим президентом Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммадом бен Заїдом Аль-Нахаяном Байден запросив його до кінця року відвідати Вашингтон. Партнерство з ОАЕ дуже важливе для США, країни співпрацюють як у питаннях безпеки та політики у сфері сприяння розвитку, так і в галузі науки, технологій та космосу, зазначив американський президент.

Відносини між Вашингтоном та Абу-Дабі останніми місяцями були напруженими, частково через війну в Україні, зазначає агентство AFP. Багата на нафту країна все більше розвиває економічні та політичні відносини з Росією. Наприкінці лютого ОАЕ утрималися під час голосування щодо резолюції Ради Безпеки ООН із закликом до Росії вивести війська з України. 

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