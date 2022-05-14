Принц Абу-Дабі став президентом ОАЕ після смерті брата

Колишній наслідний принц Абу-Дабі шейх Мухаммед бен Заід став новим президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. Рішення обрати 61-річного шейха главою держави одноголосно ухвалила Вища федеральна рада країни, повідомило у суботу, 14 травня, державне інформагентство WAM.

Мухаммед бен Заїд став наступником свого старшого брата Халіфи бен Заїда, який помер 13 травня. Останній стояв на чолі держави із 2004 року. Утім, через тривалу хворобу Халіфи бен Зейда політику багатої на нафту й газ країни упродовж багатьох років фактично визначав Мухаммед бен Заїд. Під його керівництвом, зазначає агентство dpa, останніми роками країна перетворилася на важливу регіональну державу.

Об'єднані Арабські Емірати приєдналися до очолюваної Саудівською Аравією коаліції, що бере активну військову участь у громадянській війні в Ємені. У 2020 році ОАЕ та Бахрейн стали першими державами Перської затоки, що підписали угоду про встановлення дипломатичних відносин із Ізраїлем. Саме Мохаммед бен Заїд був рушійною силою цього зближення, спрямованого передусім проти Ірану, якого ОАЕ розглядають як головного ворога в арабському світі.