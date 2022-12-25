У Берлінському соборі прозвучать українські різдвяні пісні

Для багатьох християнок і християн по всьому світу Різдвяна ораторія Йоганна Себастьяна Баха є чи не головним музичним символом свята Різдва. Лунатиме цей музичний твір цього року і в Берлінському соборі, а саме перша та третя із загалом шести кантат ораторії, написаної у 1734-1735 роках. У цьому особливому 2022 році, який через нападницьку війну Росії в Україні позначив зміну епох у мирній історії Європи, кантати Баха доповнюють українські різдвяні пісні.

DW транслюватиме концерт 26 грудня о 19-й годині за київським часом у прямому ефірі на каналі YouTube DW українською .

У концерті в Берлінському соборі бере участь музична еліта німецької столиці - як маленькі, так і дорослі співачки та співачки Державного та соборного хору Берліна, Співочої академії Берліна, а також берлінського ансамблю Lautten Compagney, який спеціалізується на історичних концертах.

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Бах у супроводі українських народних пісень

Диригуватиме концерт Кай-Уве Їрка, очільник Державного та соборного хору при Університеті мистецтв Берліна і художній директор Співочої академії Берліна. "У другий день Різдва ми завжди даємо великий родинний концерт, - пояснює Їрка DW. - І через те що цього року напад на Україну вплинув особливим чином і на роботу нашого хору, для нас було зрозуміло, що ми не хочемо давати звичайний різдвяний концерт, наче нічого не сталося, а натомість торкнутися цієї теми в цьому концерті. Ми хочемо спробувати за допомогою музики дотягнутись до тих, для кого це зараз має особливо велике значення".

Концерт з українськими різдвяними піснями відбудеться у величному Берлінському соборі Фото: Iulianna Est/Zoonar/picture alliance

Ольга Приходько: "Ми сподіваємося, що цей концерт дасть сили людям в Україні"

Ідеться передусім про людей в Україні та українських біженців, які зараз перебувають у Німеччині. Деякі з них беруть участь у хорах Співочої академії Берліна.

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Українська хормейстерка Ольга Приходько також знайшла в Берліні нову батьківщину. Вона підбирала українські різдвяні пісні для концерту. У Києві Приходько була художньою керівницею вокального ансамблю сучасної музики Alter Ratio. "Цей концерт та українські різдвяні пісні - це подарунок німецькій публіці, але також вітання людям в Україні, - каже Приходько в розмові з DW. - Особливо в цей тривожний час ми хотіли продемонструвати солідарність за допомогою музики. Ми сподіваємося, що ця концепція дасть людям в Україні сили надалі боротися за нашу свободу".

Берлінський собор - особлива куліса для різдвяного концерту Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture-alliance

З України назад до Берліна

Співочу академію Берліна з Україною поєднує не лише майбутній різдвяний концерт, але також історія архіву академії. 1945 року його було перевезено до Радянського Союзу як "трофейне мистецтво". Частина архіву потрапила до колекцій російських бібліотек та музеїв та була оголошена власністю російської держави. Але значна частина потрапила до Києва, 2001 року українська держава передала її назад до Німеччини. Таким чином до Берліна повернулися понад мільйон сторінок манускриптів. До цієї цінної колекції, у якій задокументовано історію заснованого 1791 року хору, належить також різдвяна пісня німецького композитора та сучасника Баха Йоганна Тіле, яку також виконають під час концерту в Берлінському соборі.