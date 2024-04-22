"Багато канібалів": Байдену відповіли в Папуа-Новій Гвінеї

Прем'єр припустив, що Джо Байден просто обмовився, коли сказав, що його дядька могли з'їсти в Папуа-Новій Гвінеї.

Прем'єр-міністр Папуа-Нової Гвінеї Джеймс Марапе відреагував на заяву президента США Джо Байдена про те, що тіло його дядька Амброуза Фіннегана, який загинув в авіакатастрофі над Тихим океаном під час Другої світової війни, не знайшли, бо "в тому районі багато канібалів".

"Зауваження президента Байдена могли були обмовкою, але моя країна не заслуговує на те, щоб її так називали", - цитує Марапе агентство Reuters у понеділок, 22 квітня.

За словами прем'єра Папуа-Нової Гвінеї, Байден жодного разу під час чотирьох офіційних з ним зустрічей не говорив про його країну як про "канібалів", натомість тепло відгукувався про неї. "У наших відносинах є набагато, набагато глибші цінності, ніж одна заява, одне слово, одна фраза", - зазначив Марапе.

Він закликав Байдена зосередитися на знешкодженні нерозірваних боєприпасів Другої світової, які досі залишаються на території Папуа-Нової Гвінеї, через що народ країни "живе зі страхом". "Я закликаю зайнятися очищенням цих залишків війни, щоб правда про зниклих безвісти військовослужбовців, таких як Амброуз Фіннеган, могла бути встановлена", - сказав прем'єр.

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Що сталося з дядьком Байдена

Минулого тижня Байден заявив, що літак його дядька був збитий над Тихим океаном під час Другої світової війни, та припустив, що тіло того так і не знайшли, тому що "в тому районі було багато канібалів".

Як вказує AFP, документи міністерства оборони США свідчать, що літак Фіннегана впав в океан біля узбережжя Папуа-Нової Гвінеї "з невідомих причин". Внаслідок авіатрощі троє членів екіпажу не змогли вибратися на поверхню, один вижив і був врятований баржею, що пропливала повз. Пошуки не виявили "жодних слідів" зниклого екіпажу. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр підтвердила, що Фіннеган загинув, коли "розбився в Тихому океані", а не над сушею.

Історично канібалізм був задокументований серед невеликої кількості племен у віддалених частинах Папуа-Нової Гвінеї. Через це країна десятиліттями намагалася позбутися застарілих упереджень, які підтримують уявлення про неї, як про "дику націю".

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