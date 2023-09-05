Автосалон у Мюнхені: компанії з КНР виходять на ринок Європи
Те, що почалося 1897 року в Берліні як Міжнародний автосалон (IAA) і проіснувало там майже 50 років, потім цілих сім десятиліть відбувалось у Франкфурті-на-Майні, стало історією. Два роки тому - все ще в умовах ковіду - організатор автосалону, Німецька асоціація автомобільної промисловості (VDA), повністю переглянула концепцію IAA, намагаючись забезпечити виживання виставки новинок автопрому як "унікальної глобальної платформи мобільності" на новому місці, а саме - в Мюнхені.
І от у баварській столиці відбувається вже другий автосалон: у вівторок, 5 вересня, його офіційно відкриє федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Сама ж VDA за кожної нагоди підкреслює, що йдеться вже не про автомобілі як такі, а про "міську мобільність", про "екосистеми мобільності" й не просто про якийсь один вид транспорту. Можливо, такі яскраві епітети покликані відвернути увагу від того факту, що в Мюнхен приїдуть вже не тільки автовиробники, а й компанії, що випускають різні засоби пересування, наприклад, велосипеди.
Китайці йдуть завойовувати європейський авторинок
Зрозуміло, німецькі автогіганти не втрачають можливості постати на першому плані в столиці Баварії. У першу чергу, це концерн BMW, штабквартира якого розташована в Мюнхені, але також це й Volkswagen, і Mercedes-Benz. При цьому список відомих учасників ярмарку швидко закінчується: Renault із Франції, люксовий виробник електромобілів Lucid із США та Rimac, що випускає у Хорватії елітні спорткари. Stellantis Group, яка володіє 14 світовими брендами, зокрема Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Maserati та Peugeot, представлена на мюнхенському автосалоні лише німецькою маркою Opel.
Особливо цікавою має бути поява на ньому китайської BYD (Build Your Dreams). Компанія з Шеньчженя нещодавно посунула Volkswagen з позиції лідера китайського ринку. У Мюнхені BYD представить одразу шість автомобілів і таким чином продемонструє початок завоювання нею європейського ринку.
Китайці вперше покажуть у Європі компактний електричний позашляховик SEAL U та свій люксовий суббренд DENZA. Компанія BYD, яка здобула широку популярність як розробник акумуляторів для смартфонів, використовує саме цю перевагу: акумулятори її електромобілів не містять нікелю, кобальту та марганцю та відносно дешеві у виробництві. Що стосується програмного забезпечення та технічних опцій в електрокарах, то тут китайці вже давно вважаються еталоном, принаймні на своєму домашньому ринку.
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Tesla також серед учасників IAA Mobility
Навіть якщо китайські електромобілі все ще є рідкісним явищем на німецьких дорогах (за даними Центру управління автопромисловістю, у ФРН налічується лише 1448 авто від BYD у порівнянні з 207 000 від VW), ситуація може швидко змінитись. Тим більше що китайці, як і багато інших виробників, теж знижують ціни. Як повчальний приклад можна навести автоконцерни з Японії та Південної Кореї, які прийшли до Європи в 1970-1990-их роках: спочатку над ними сміялися, а тепер їхня продукція стала такою ж звичною частиною буденного життя на дорогах Німеччини, як і VW Golf.
Організатори IAA Mobility доклали чимало зусиль для того, аби заманити до Мюнхена й піонера в галузі електромобільності - американську компанію Tesla, яка зазвичай використовує для презентації своїх новинок лише автосалони в США. Продукція Tesla буде представлена в так званому відкритому просторі (Open Space) в центрі баварської столиці.
Концепція автосалону передбачає два місця проведення: з одного боку, вищезгадані Open Space для широкої публіки у різних місцях у центрі Мюнхена, з іншого - виставкові майданчики на околиці міста для фахівців галузі. За словами організаторів, павільйони для останніх заброньовані на 90 відсотків. Китайська BYD є в обох місцях проведення IAA Mobility.
На західних автовиробників чекають нелегкі часи?
Зрозуміло, німецькі автовиробники також докладуть усіх зусиль для досягнення успіху і не захочуть поступатися китайцям без бою. Втрачене під час пандемії надолужується, ланцюжки поставок переважно знову функціонують. Відповідно, оборот і прибуток автоконцернів з Німеччини у другому кварталі цього року сильно зросли - галузь залишається локомотивом німецької економіки, яка зараз переживає не найкращі часи.
От тільки новий період благополуччя німецьких автоконцернів, мабуть, триватиме недовго - експерти вбачають попереду у них чимало труднощів. Консалтингова фірма AlixPartners вважає, що "Китай вже перебуває на шляху до перетворення на автомобільну наддержаву", а доба рекордних прибутків автовиробників у Німеччині "добігає кінця". Консультанти з EY також попереджають, що "вітер дедалі потужніше дме в обличчя" західним компаніям.
Поки що ж на автосалоні в Мюнхені все знову "обертатиметься" навколо автомобілів - і передусім навколо авто тих виробників, котрі в Європі зуміють обійняти провідні позиції у гонитві за лідерство в сфері електромобільності. Для китайського ринку відповідь уже є очевидною: згідно з дослідженнями, до 2030 року частка місцевих виробників там становитиме 65 відсотків.
Ті ж, для кого у баварській столиці буде надто багато автомобілів, зможуть у рамках заходу покататися в Мюнхені й на велосипедах. В Англійському саду, "зелених легенях" міста, сконструйовано чотирикілометровий випробувальний трек для велосипедів усіх видів. І туди, напевно, прийдуть люди, для яких автомобіль є справжнім пугалом: низка об'єднань та екологічних ініціатив уже оголосили про проведення масштабних демонстрацій, блокад та інших акцій, спрямованих на зрив роботи мюнхенського автосалону.