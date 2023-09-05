Автосалон у Мюнхені: компанії з КНР виходять на ринок Європи

Те, що почалося 1897 року в Берліні як Міжнародний автосалон (IAA) і проіснувало там майже 50 років, потім цілих сім десятиліть відбувалось у Франкфурті-на-Майні, стало історією. Два роки тому - все ще в умовах ковіду - організатор автосалону, Німецька асоціація автомобільної промисловості (VDA), повністю переглянула концепцію IAA, намагаючись забезпечити виживання виставки новинок автопрому як "унікальної глобальної платформи мобільності" на новому місці, а саме - в Мюнхені.

І от у баварській столиці відбувається вже другий автосалон: у вівторок, 5 вересня, його офіційно відкриє федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Сама ж VDA за кожної нагоди підкреслює, що йдеться вже не про автомобілі як такі, а про "міську мобільність", про "екосистеми мобільності" й не просто про якийсь один вид транспорту. Можливо, такі яскраві епітети покликані відвернути увагу від того факту, що в Мюнхен приїдуть вже не тільки автовиробники, а й компанії, що випускають різні засоби пересування, наприклад, велосипеди.

Китайці йдуть завойовувати європейський авторинок

Зрозуміло, німецькі автогіганти не втрачають можливості постати на першому плані в столиці Баварії. У першу чергу, це концерн BMW, штабквартира якого розташована в Мюнхені, але також це й Volkswagen, і Mercedes-Benz. При цьому список відомих учасників ярмарку швидко закінчується: Renault із Франції, люксовий виробник електромобілів Lucid із США та Rimac, що випускає у Хорватії елітні спорткари. Stellantis Group, яка володіє 14 світовими брендами, зокрема Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Maserati та Peugeot, представлена на мюнхенському автосалоні лише німецькою маркою Opel.

SEAL U від китайського BYD незабаром з'являться й на дорогах Німеччини Фото: BYD Company

Особливо цікавою має бути поява на ньому китайської BYD (Build Your Dreams). Компанія з Шеньчженя нещодавно посунула Volkswagen з позиції лідера китайського ринку. У Мюнхені BYD представить одразу шість автомобілів і таким чином продемонструє початок завоювання нею європейського ринку.

Китайці вперше покажуть у Європі компактний електричний позашляховик SEAL U та свій люксовий суббренд DENZA. Компанія BYD, яка здобула широку популярність як розробник акумуляторів для смартфонів, використовує саме цю перевагу: акумулятори її електромобілів не містять нікелю, кобальту та марганцю та відносно дешеві у виробництві. Що стосується програмного забезпечення та технічних опцій в електрокарах, то тут китайці вже давно вважаються еталоном, принаймні на своєму домашньому ринку.

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Tesla також серед учасників IAA Mobility

Навіть якщо китайські електромобілі все ще є рідкісним явищем на німецьких дорогах (за даними Центру управління автопромисловістю, у ФРН налічується лише 1448 авто від BYD у порівнянні з 207 000 від VW), ситуація може швидко змінитись. Тим більше що китайці, як і багато інших виробників, теж знижують ціни. Як повчальний приклад можна навести автоконцерни з Японії та Південної Кореї, які прийшли до Європи в 1970-1990-их роках: спочатку над ними сміялися, а тепер їхня продукція стала такою ж звичною частиною буденного життя на дорогах Німеччини, як і VW Golf.

Організатори IAA Mobility доклали чимало зусиль для того, аби заманити до Мюнхена й піонера в галузі електромобільності - американську компанію Tesla, яка зазвичай використовує для презентації своїх новинок лише автосалони в США. Продукція Tesla буде представлена в так званому відкритому просторі (Open Space) в центрі баварської столиці.

Завод Tesla в Німеччині Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Концепція автосалону передбачає два місця проведення: з одного боку, вищезгадані Open Space для широкої публіки у різних місцях у центрі Мюнхена, з іншого - виставкові майданчики на околиці міста для фахівців галузі. За словами організаторів, павільйони для останніх заброньовані на 90 відсотків. Китайська BYD є в обох місцях проведення IAA Mobility.

На західних автовиробників чекають нелегкі часи?

Зрозуміло, німецькі автовиробники також докладуть усіх зусиль для досягнення успіху і не захочуть поступатися китайцям без бою. Втрачене під час пандемії надолужується, ланцюжки поставок переважно знову функціонують. Відповідно, оборот і прибуток автоконцернів з Німеччини у другому кварталі цього року сильно зросли - галузь залишається локомотивом німецької економіки, яка зараз переживає не найкращі часи.

От тільки новий період благополуччя німецьких автоконцернів, мабуть, триватиме недовго - експерти вбачають попереду у них чимало труднощів. Консалтингова фірма AlixPartners вважає, що "Китай вже перебуває на шляху до перетворення на автомобільну наддержаву", а доба рекордних прибутків автовиробників у Німеччині "добігає кінця". Консультанти з EY також попереджають, що "вітер дедалі потужніше дме в обличчя" західним компаніям.

Поки що ж на автосалоні в Мюнхені все знову "обертатиметься" навколо автомобілів - і передусім навколо авто тих виробників, котрі в Європі зуміють обійняти провідні позиції у гонитві за лідерство в сфері електромобільності. Для китайського ринку відповідь уже є очевидною: згідно з дослідженнями, до 2030 року частка місцевих виробників там становитиме 65 відсотків.

Ті ж, для кого у баварській столиці буде надто багато автомобілів, зможуть у рамках заходу покататися в Мюнхені й на велосипедах. В Англійському саду, "зелених легенях" міста, сконструйовано чотирикілометровий випробувальний трек для велосипедів усіх видів. І туди, напевно, прийдуть люди, для яких автомобіль є справжнім пугалом: низка об'єднань та екологічних ініціатив уже оголосили про проведення масштабних демонстрацій, блокад та інших акцій, спрямованих на зрив роботи мюнхенського автосалону.

