 Австрія завершує локдаун для вакцинованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2021

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Новини

Австрія завершує локдаун для вакцинованих

Відень заявив про скасування жорстких обмежень, що діяли в країні протягом останніх трьох тижнів і були покликані знизити хвилю короновірусної інфекції в країні.

Пуста площа у Відні, Австрія

Пуста площа у Відні, Австрія

Австрія оголосила про завершення четвертого загальнонаціонального локдауну для вакцинованих від коронавірусу жителів країни. У країні дозволили відкриття магазинів, театрів, музеїв та інших культурних або розважальних заходів. Нові правила можуть відрізнятися залежно від федеральної землі.

Деякі регіони відновлюють роботу ресторанів і готелів уже у неділю, 12 грудня, а інші, зокрема Зальцбург, пізніше цього місяця. Роботу ресторанів буде обмежено 23-ї годиною, а маски типу FFP2 залишатимуться обов'язковими в громадському транспорті, всередині магазинів та у громадських місцях.

Австрійський канцлер Карл Негаммер (Karl Nehammer) минулого тижня назвав ці кроки відкриттям із "паском безпеки". Кожна з дев'яти земель країни має право посилювати або послаблювати обмеження, керуючись локальною епідемічною ситуацією в регіоні, повідомляє AP.

Послаблення стосуються лише вакцинованих від короновірусної інфекції осіб. Нещеплені та не повністю вакциновані  залишаються обмеженимиу пересуванні без нагальної потреби. Їм забороняють виходити з дому, якщо вони не йдуть на роботу, за покупками продуктів чи до лікаря. Дотримання цих норм контролюють за допомогою вибіркових перевірок. Ці обмежання діють з 15 листопада, коли Австрія запровадила локдаун для невакцинованих.

Заходи діють, запевняє влада

З початку карантину кількість нових випадків в Австрії різко впала. 10 грудня влада країни повідомила про 367,5 нових випадків зараження на 100 000 жителів у порівнянні з 1102,4 у перший день карантину в листопаді.

Однак кількість госпіталізацій через вірус не знизилася так різко, як кількість нових випадків. Зараз у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні перебувають 567 хворих на коронавірус, що лише трохи менше, ніж 572 у перший день карантину минулого місяця.

Минулого місяця Австрія стала першою країною ЄС, яка заявила, що зробить вакцинацію COVID-19 обов'язковою. Так, з лютого щеплюватися повинні будуть всі мешканці віком від 14 років, за винятком випадків протипоказань за станом здоров'я. Ті, хто відмовиться від щеплення, повинні будуть заплатити штраф у розмірі 600 євро. Якщо ж людина не заплатить штраф, то він зросте до 3600 євро.

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Десятки тисяч людей вийшли на протест у Відні в суботу, 11 грудня, проти обов'язкової вакцинації від COVID-19 та запроваджених в Австрії карантинних обмежень для нещеплених. 

Дивитись відео 05:16

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