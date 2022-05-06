 Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2022

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Новини

Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії

Австрійська міністерка економіки впевнена, що ні Австрія, ні Німеччина не зможуть впоратися з ембарго на імпорт газу з Росії. Водночас Відень не має наміру оплачувати постачання газу у рублях, як вимагає Москва.

Німецький газопровід

Австрія, як і раніше, відкидає припинення постачання газу з Росії. "Газове ембарго - це чітка червона лінія для Австрії, - заявила міністерка економіки Маргарете Шрамбек (Margarete Schramböck) в інтерв'ю газетам німецької медіагрупи Funke, опублікованому в п'ятницю, 6 травня, - Ми не повинні подавати сигнали у напрямку газового ембарго, якщо знаємо, що не зможемо його витримати. А ні ми, ні Німеччина не зможемо його витримати".

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Австрійська міністерка упевнена, що газове ембарго принесе обом країнам більше шкоди, ніж користі. Шрамбек вважає, що ЄС має орієнтуватися на технологію гідророзриву пласту для видобутку газу. "Існують методи видобутку сланцевого газу екологічно безпечним способом. Ми не повинні замикатися та наводити аргументи стану технологій 20-річної давності". Крім того, у середньостроковій перспективі необхідно налагодити нові партнерські відносини, наприклад, із Саудівською Аравією в галузі сонячної енергії та водню.

Відень відмовляється платити за газ у рублях

У той же час Австрія не має наміру платити за газ, що поставляється Росією, в рублях, як того добивається Москва. Про це в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera заявив голова австрійського МЗС Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg). "Наша позиція чітка. Ми віддані вже існуючим угодам і не платитимемо в рублях, у нас немає такого наміру", - цитує його слова агенція ТАСС.

Шалленберґ також зазначив, що президент РФ Володимир Путін своїми діями досяг "протилежних результатів", зробивши країни НАТО "згуртованішими".

Раніше стало відомо, що Європейський Союз планує запровадити ембарго на імпорт російської нафти в рамках чергового пакету санкцій проти Москви через розв'язану війну в Україні.

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