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Австралія запровадила нові санкції щодо Росії

Анастасія Шепелева
45 хв. тому

Під санкційні обмеження Австралії потрапили 35 компаній та десять фізичних осіб. Серед них, зокрема, компанії, що постачають технології армії РФ, російські високопосадовці та білоруські військові посадовці.

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Очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг
Очільниця МЗС Австралії Пенні ВонгФото: AAP/dpa/picture alliance

Австралія запровадила санкції щодо 35 суб'єктів оборонного, технологічного та енергетичного секторів Росії, а також проти 10 фізичних осіб, включно з російськими високопосадовцями та білоруськими військовими посадовцями. Про це повідомляється у четвер, 20 липня, на сайті міністерства закордонних справ Австралії.

"Сьогоднішні санкції підкреслюють відданість Австралії співпраці з партнерами для збереження тиску на Росію і тих, хто підтримує її незаконну і аморальну війну, - наводяться слова очільниці МЗС Австралії Пенні Вонг. - Санкційний режим Австралії щодо Росії відображає нашу підтримку народу України, суверенітету та територіальної цілісності країни".

Так, під санкційні обмеження потрапили російські компанії, що постачають передові технології, електроніку та обладнання для армії РФ, компанії, які займаються ядерною енергетикою та видобутком ресурсів в Арктиці, російські оборонні підприємства, зокрема найбільший виробник військових вертольотів та його генеральний директор, а також білоруські військові високопосадовці, які загрожували суверенітету і територіальній цілісності України.

Крім того, санкції застосовані проти першого віцепрем'єра РФ Андрія Бєлоусова і віцепрем'єра Дмитра Чернишенка.

Наразі Австралія запровадила санкції щодо більше 1100 осіб та організацій, які підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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