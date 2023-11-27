Авіатроща в Броварах: слідство відновило перебіг аварії

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах Київської області, у якій загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ України. "Слідство встановило, що посадовці (ДСНС. - Ред.) допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей", - повідомив сайт ДБР у понеділок, 27 листопада.

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Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували "чорні скриньки". До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії-виробника гелікоптера.

Під час влідчих дій встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

У вересні 2023 року в цій справі було повідомлено про підозру низці посадовців, зокрема, начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира спеціального авіаційного загону, заступнику командира з льотної підготовки, командиру авіаційної ескадрильї, начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

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У повідомленні ДБР зазначається, що матеріали справи відкрито для ознайомлення підозрюваним і їхнім захисникам, а також потерпілим і їхнім законним представникам.

Нагадаємо, гвинтокрил упав у Броварах поруч з житловим будинком і дитячим садком 18 січня 2023 року. У катастрофі загинули 14 людей, в тому числі очільник МВС України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович, які перебували на борту гвинтокрила. Поранення отримала 31 людина.