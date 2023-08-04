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Авіакатастрофа в Броварах: підозрюваних взяли під варту

Олена Перепадя
2 год. тому

Чортирьох посадовців ДСНС взяли на два місяці під варту без права застави, ще один перебуватиме під домашнім арештом. За версією слідства, вони порушили правила безпеки польотів, що призвело до загибелі керівництва МВС.

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На місці падіння гвинтокрила у Броварах
На місці падіння гвинтокрила у Броварах, січень 2023 рокуФото: Daniel Cole/AP Photo/picture alliance

Печерський районний суд Києва обрав у п'ятницю, 4 серпня, запобіжні заходи п'ятьом посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у справі про падіння в січні у Броварах Київської області гелікоптера, внаслідок чого загинули 14 людей, зокрема керівництво міністерства внутрішніх справ (МВС), включно з міністром Денисом Монастирським.

Два місяці тримання під вартою без права застави суд призначив чотирьом посадовцям, а керівнику служби безпеки польотів - два місяці цілодобового домашнього арешту, повідомляє "Суспільне".

Начальника управління авіації та авіаційного пошуку ДСНС, в.о. командира частини, заступника командира з льотної підготовки та командира авіаційної ескадрильї підозрюють у порушенні правил безпеки польотів що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років. Начальника служби безпеки польотів спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС підозрюють у службовій недбалості. Це карається тюремним строком від двох до п'яти років.

Авіакатастрофа в Броварах: гелікоптер не призначався для МВС

За версією слідства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації МВС гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації в Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху.

Гвинтокрил упав у Броварах поруч з житловим будинком і дитячим садком 18 січня 2023 року. У катастрофі загинули 14 людей, в тому числі Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович, які перебували на борту гвинтокрила. Поранення отримала 31 людина.

Катастрофа у Броварах: загинули Монастирський, Єнін, діти

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