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Пляма газу у Балтійському морі на місці прориву "Північного потоку-2"
Пляма газу у Балтійському морі на місці прориву "Північного потоку-2"Фото: Danish Defence Command via REUTERS
ЕкономікаЄвропа

Аварія на "Північних потоках": все вказує на саботаж

Віталій Кропман
2 год. тому

У Євросоюзі та Росії схиляються до того, що нещодавнє виведення з ладу трьох із чотирьох ниток обох "Північних потоків" був актом саботажу. Але хто може стояти за диверсією на газопроводах?

https://www.dw.com/uk/avaria-na-pivnicnih-potokah-vse-vkazue-na-sabotaz-ale-hto-za-nim-stoit/a-63277266

"Катастрофою з точки зору кліматичної політики" назвав прорив магістралей на газопроводах "Північний потік" (на одній із двох ниток) та "Північний потік-2" (на обох нитках) експерт з енергетичної безпеки з університету Бонна, доктор Франк Умбах (Frank Umbach). Поки газ продовжує витікати з пошкоджених труб, прокладених дном Балтійського моря, Данське морське управління встановило в районі масштабної аварії заборонену зону радіусом в 5 морських миль (понад 9 кілометрів. - Ред.) для суден і в 1 кілометр - для літаків.

Як заявив директор Данського енергетичного агентства Крістоффер Бетцау, загалом було виявлено три витоки: один - за 24 кілометри на південний схід від острова Борнгольм, і два - на північний схід від нього. На поверхні води спостерігаються плями газу, що вирують, - за оцінкою міноборони Данії, площа найбільшої становить 1 квадратний кілометр, найменшої - 200 квадратних метрів.

Що вже відомо

У понеділок, 26 вересня, було зареєстровано раптове різке падіння тиску газу на трьох із чотирьох ниток обох "Північних потоків". Це могло свідчити про витоки, викликані проривом трубопроводів.

27 вересня стало відомо, що сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували підводні вибухи в районі, де стався витік. Перший було зафіксовано у ніч на 26 вересня, другий - ввечері того ж дня. Один із них мав магнітуду 2,3, тобто як відчутний землетрус. "Добре помітно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Немає жодних сумнівів, що це були вибухи", - заявив журналістам професор Бйорн Лунд із Шведської національної сейсмічної мережі (SNSN).

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У свою чергу, компанія Nord Stream заявила, що аварія сталася на всіх трьох нитках одночасно.

А ввечері 28 вересня черегова охорона Швеції виявила четверте місце витоку - на газогоні "Північний потік-2". Його розташовано біля більшої діри, яку раніше знайшли на лінії газопроводу "Північний потік-1".

Аварія чи акт саботажу?

Світовій історії досі невідомі випадки вибухів на підводних газопроводах, які сталися з технологічних причин. Та й, згідно з проєктними вимогами, покладені на дно Балтійського моря труби та їхні стики повинні витримувати прямий удар, наприклад, від якоря судна, та не рватися у разі зачеплення та волочіння.

Франк Умбах впевнений, що єдине можливе пояснення події - акт саботажу. "Той факт, що витоки сталися майже одночасно в місцях, розташованих на відстані до 50 кілометрів одне від одного, унеможливлює технічну випадковість. Це чітко вказує на те, що це дійсно був акт саботажу", - зазначив експерт у програмі Heute Journal в ефірі німецького телеканалу ZDF.

Аналогічної позиції дотримується і влада Данії та Швеції. "Ґрунтуючись на шведській та данській інформації, ми дійшли висновку, що це, ймовірно, був навмисний акт. Тож, швидше за все, йдеться про саботаж", - повідомила прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон на спеціальній пресконференції ввечері 27 вересня. "Чітка думка влади полягає в тому, що це не був нещасний випадок", - погодилася з нею глава уряду Данії Метте Фредеріксен.

Реакція в Німеччині, Росії та ЄС

Влада Німеччини поки що офіційно ніяк не коментує ситуацію. "Ми не беремо участі у спекуляціях", - пояснив представник федерального міністерства економіки. Водночас видання Tagesspiegel наводить слова людини, знайомої з позицією Берліна. "Наша уява більше не допускає сценарію, за якого це не було б цілеспрямованою атакою", - сказала вона. Більше того, за інформацією Der Spiegel, ЦРУ США ще кілька тижнів тому попереджало своїх німецьких колег про можливі атаки на газопроводи.

Не відкидають повністю можливості диверсії на газопроводах і в Кремлі. "Зараз не можна виключати жодного варіанту. Очевидно, що є якесь руйнування труби. А що стало причиною - тут до того, як з'являться результати дослідження, виключати бодай якийсь варіант не можна", - заявив журналістам речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Впевненість у тому, що подія стала актом саботажу, висловили і в Євросоюзі. "Вся наявна інформація вказує на те, що ці витоки є результатом навмисних дій", - наголосив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. На будь-який навмисний удар по енергетичній інфраструктурі Європи буде надано "рішучу та спільну відповідь", пообіцяв він.

Шукай, кому вигідно

Прем'єр-міністерка Данії Фредеріксен на своїй пресконференції відмовилася назвати можливих винуватців події. Проте, цілком очевидно, що подібна диверсія навряд чи може бути приватною ініціативою: для неї необхідно, щонайменше, задіяти підводний човен або команду досвідчених водолазів, а також велику кількість вибухівки.

Як зазначається в публікації агентства РИА "Новости", виходячи із зафіксованої магнітуди підводного поштовху у 2,3, можна припустити, що для підриву газопроводу, можливо, використовувалися заряди потужністю не менше 100 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Але хто може стояти за диверсією? Уряд Польщі фактично прямим текстом звинуватив Москву у провокації. "На жаль, наш східний сусід постійно проводить агресивну політику, - сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач. - Якщо він здатний на агресивну військову політику в Україні, то очевидно, що не можна виключати жодних провокацій, навіть на тих ділянках, що розташовані у Західній Європі".

Дещо більш завуальовано висловився прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. "Ми не знаємо всіх деталей події, але ми чітко бачимо, що це акт саботажу, пов'язаний з наступним кроком ескалації ситуації в Україні", - заявив він на церемонії відкриття газопроводу Baltic Pipe, яким газ з Норвегії через Данію надходитиме до Польщі. Цю версію поділяє і Франк Умбах, наголошуючи, що Baltic Pipe дозволить Польщі остаточно стати незалежною від РФ і тому має велике значення як для Польщі, так і для ЄС: "І він (газопровід Baltic Pipe. - Ред.) як більмо на оці у Росії".

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У Росії передбачувано назвали США бенефіціарами того, що відбулося, - оскільки виведення з ладу "Північних потоків" робить Європу ще більш залежною від поставок американських енергоносіїв, а також Україну - тому що трубопровід, що йде її територією, залишається по суті єдиним засобом доставки російського газу до Західної Європи.

І ще одна деталь. На тлі повідомлень про аварію на "Північних потоках" ціна на газ почала знову зростати. Однак, на думку Умбаха, ця тенденція має короткострокову перспективу.

Витоки з "Північного потоку" - диверсія на користь Росії?

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