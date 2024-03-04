Атаки Росії: на Донеччині загинули двоє рятувальників

Через удар дроном російських військ на Донеччині загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє дістали поранення. Крім того, на Запоріжжі загинула цивільна людина.

Протягом понеділка, 4 березня, російські війська завдали низку ударів по території України із застосуванням ракет, ударних дронів і артилерії.

Внаслідок обстрілу касетними боєприпасами села Різдвянка Запорізької області загинула цивільна людина, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

А в Краматорському районі Донецької області війська РФ завдали повторної атаки дроном по співробітниках Державної служби з надзвичайних ситуацій, які гасили пожежу після першої атаки.

"Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога", - повідомив міністр внутрішніх справ Олександр Клименко.

Читайте також: РФ скинула авіабомбу на центр Курахового - поранені 16 людей

На Дніпропетровщині пошкоджені оселі, виникло кілька пожеж

По території Нікопольського району Дніпропетровської області війська РФ чотири рази били дронами-камікадзе і стільки ж разів обстрілювали з артилерії, повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

"Пошкоджене приватне підприємство, дев'ять осель місцевих. Понівечена господарська споруда, ще одна - зруйнована. Потрощені мікроавтобус і гараж. Зачепило кілька ліній електропередач й газогін. Виникла пожежа, її оперативно загасили", - зазначив він, додавши що люди не постраждали.

Крім того, в Дніпровському районі області збили ракету, через падіння уламків зайнялася будівля, яку не експлуатували, повідомив Лисак.

Також росіяни обстрілювали Дніпровський район Херсона. Внаслідок атак зокрема, постраждав навчальний заклад, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Читайте також: Атака 2 березня: в Одесі під завалами знайшли тіла ще двох дітей