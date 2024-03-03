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В Одесі під завалами знайшли тіла ще двох дітей

Дмитро Шварц
3 березня 2024 р.

Кількість жертв удару російського дрона по багатоповерхівці в Одесі 2 березня зросла до 12, серед них п'ятеро дітей.

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Кількість загиблих в Одесі після атаки "шахедів" 2 березня 2024 року зросла до 7, серед них - 2 дитини
Зруйнована внаслідок удару дрона з Росії багатоповерхівка в ОдесіФото: Ukrainian Emergency Service Office/AP Photo/picture alliance

Під вечір у неділю, 3 березня, під завалами зруйнованої ударом російського дрона багатоповерхівки в Одесі знайшли тіла ще двох дітей. "Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років", - написав в Telegram глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За кілька хвилин він зробив ще один допис: "Ще одна загибла дитина - дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла".

Загальна кількість жертв атаки Росії 2 березня зросла до 12. Серед загиблих - п'ятеро дітей, з яких двом не було року.

Нагадаємо, під час атаки в ніч на 2 березня один з російських дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована. В Одеській області 3 березня оголосили траур.

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