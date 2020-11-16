Апеляційний суд залишив у силі рішення про заочний арешт Віктора Януковича

Київський апеляційний суд підтвердив законність рішення про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади.

Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 25 березня, відмовивши у такий спосіб у задоволенні апеляції адвокатів на рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня 2020 року про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді заочного арешту у справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади. "Постанову... якою обрано запобіжний захід Януковичу... залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення", - йдеться в рішенні суду, предає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Суд оголосив резолютивну частину рішення, повний текст буде оприлюднено 30 березня. Захист у своїй скарзі, зокрема, апелював до процесуальних порушень із боку слідства і відсутності належних документів про міжнародний розшук Януковича.

Сторона обвинувачення під час судового засідання заявила про відсутність будь-яких процесуальних порушень і пояснила позицію щодо розшуку: "У цьому провадженні... Янукович на обліку як особа, яку розшукують... Є доручення СБУ, дане слідчим, про розшук... Є листи, що підтверджують міжнародний розшук".

У Офісі генпрокурора заговорили про екстрадицію Януковича

На офіційному сайті Офісу генпрокурора також оприлюднено інформацію про це рішення суду і зазначається, що "наразі сторона обвинувачення має право розпочати щодо підозрюваного процедуру екстрадиції та звернення до суду за дозволом на проведення спеціального досудового розслідування".

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Як повідомлялося з посиланням на Офіс генпрокурора, у кримінальному провадженні від 7 листопада 2017 року за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) розслідуються обставини захоплення Януковичему вересні-жовтні 2010 року державної влади шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень як президента України.

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За інформацією Офісу генпрокурора, у 2010 році Конституційний Суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених повноважень. Рішення КС, по суті, ввело в дію Конституцію 1996 року. 1 жовтня 2010 року текст "нової Конституції" було опубліковано у спецвипуску бюлетеня "Офіційний вісник України".

4 травня 2020 року Печерський районний суд Києва за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід Януковичу у вигляді заочного арешту у справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.