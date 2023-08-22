Апеляційний суд у Москві залишив чинним вирок Буткевичу

Перший апеляційний суд загальної юрисдикції в Москві у вівторок, 22 серпня, залишив чинним вирок українському правозахиснику Максиму Буткевичу. Судді вирішили, що Буткевича правомірно засудили до 13 років ув'язнення, але ухвалили рішення перерахувати термін, який він перебував під вартою до оголошення вироку, повідомляє "Медіазона ".

Підтримати Буткевича в суді прийшли співробітники консульств Німеччини, Великобританії та Франції, а також правозахисники "Меморіалу" Олег Орлов і Світлана Ганушкіна. Сам Буткевич був присутній на засіданні по відеозв'язку з Луганська, де він відбуває покарання. "Я хотів би лише висловити подяку всім тим людям, яким небайдужа моя доля і всіх українських військовополонених, які зараз у важкій ситуації", - сказав під час судового засідання Буткевич.

Засудження Максима Буткевича у Луганську

У березні так званий "верховний суд" самопроголошеного утворення "ЛНР" засудив полоненого українського лейтенанта, правозахисника Максима Буткевича до 13 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Його оголошено винним у нібито жорстокому поводженні з цивільним населенням та використанні заборонених методів війни, а також замаху на вбивство двох громадян та умисному пошкодженні майна. Російський слідчий комітет стверджує, що Буткевич начебто вистрілив з гранатомета по під'їзду житлового будинку, намагаючись убити двох мирних мешканців, заподіяв їм тілесні ушкодження та знищив майно.

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У міністерстві закордонних справ України назвали вирок Буткевичу "незаконним і нікчемним" та закликали міжнародну спільноту засудити цей процес й вимагати від РФ звільнення правозахисника.