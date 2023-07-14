У Кремлі спростовують згоду на продовження "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про згоду РФ на продовження зернової угоди. Водночас Кремль каже, що ніяких заяв не було.

У Кремлі спростовують заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Росія погодилася продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи ("зернова угода"), покликаної гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції з України Чорним морем. Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що жодних заяв про продовження угоди не було. "Жодних заяв з цього приводу ми не робили", - сказав він в коментарі російському "Інтерфаксу" у п'ятницю, 14 липня.

Перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час спілкування з журналістами заявив, що президент РФ Володимир Путін погодився на продовження дії "зернової угоди". "Ми готуємося прийняти з візитом Путіна в Туреччині в серпні. Ми домовилися про продовження Чорноморського зернового коридору", - цитують Ердогана турецька агенція Anadolu та агенція AFP.

Також турецький президент висловив сподівання, що лист, який цього тижня генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерріш надіслав президенту РФ Володимиру Путіну "забезпечить розширення зернового коридору нашими спільними зусиллями та зусиллями Росії". У листі Гутерріш, зокрема, запропонував продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення російського сільськогосподарського банку "Россєльхозбанк", який був відключений Європейським Союзом у червні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, до міжнародної платіжної системи SWIFT.

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Погрози Москви

Термін дії угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, спливає 17 липня. В минулому Москва не раз погрожувала вийти з угоди, в разі якщо не будуть усунені перешкоди для її власних поставок зерна і добрив. Хоча російський експорт продовольства і добрив не підпадає під дію західних санкцій Москва заявляє, що накладені обмеження на платежі, логістику і страхування перешкоджають поставкам.

Напередодні Путін скаржився, що "жодна" з умов Москви для продовження угоди не виконана, і зазначив, що на роздуми є ще кілька днів.