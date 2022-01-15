Андрія Шевченка звільнили з італійського "Дженоа"

Українського футболіста й колишнього тренера національної збірної України з футболу Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського футбольного клубу "Дженоа" з міста Генуя, який виступає у вищій лізі Італії. Про це повідомила пресслужба команди в суботу, 15 січня.

"Клуб вдячний тренеру і його помічникам за наполегливу працю протягом останніх місяців", відзначено у заяві "Дженоа". Тимчасово обов'язки головного тренера виконуватиме Абдулай Конко, який тренував гравців віком до 17 років.

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Колишній нападник італійського "Мілана" і англійського "Челсі" Андрій Шевченко працював з генуезцями з 7 листопада 2021 року. За контрактом, він мав тренувати команду до 30 червня 2024 року. Під керівництвом Шевченка "Дженоа" здобула одну перемогу в 11 матчах, ще сім поєдинків закінчилися для команди поразкою. В останньому матчі 14 січня "Джеона" поступилася "Мілану" - клубу, у складі якого Шевченко домігся найбільших успіхів як гравець.

Шевченко п'ять років очолював українську збірну

Робота із "Дженоа" була першим тренерським досвідом Шевченка у клубному футболі. Після завершення кар'єри футболіста він був наставником української національної збірної з 2016 до 2021 року. З Шевченком збірна України уперше вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

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1 серпня 2021 року Шевченко повідомив про закінчення контракту зі збірною, подякувавши гравцям та уболівальникам. Однак у вересні на пресконференції він заявив, що хотів продовжити роботу зі збірною, але не отримав пропозиції від Української асоціації футболу. Нині збірну України тренує Олександр Петраков.