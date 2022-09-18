Алла Пугачова закликала мін'юст РФ визнати її "іноагентом"

Російська співачка Алла Пугачова попросила російський мін'юст оголосити її "іноагентом", як і її чоловіка Максима Галкіна. Про це йдеться у заяві Пугачової, опублікованій у соцмережах у неділю, 18 вересня.

"Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї любої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, що роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян", - написала Пугачова.

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Визнання Галкіна "іноагентом"

Мін'юст РФ 16 вересня вніс Максима Галкіна до списку фізичних осіб, які виконують функцію "іноземного агента". Відомство стверджує, що артист веде політичну діяльність та отримує допомогу від іноземного джерела - України.

Галкін у відповідь заявив, що його визнали "іноагентом" з надуманого приводу, оскільки він не займається політичною діяльністю та не отримує грошей з України. "Зі сцени у своїх концертах я займаюся гумористичним жанром, політичною сатирою. Якщо я звертаюся до своїх підписників або глядачів поза жанром, як громадянин, як людина, я це роблю абсолютно щиро. Міністерство юстиції, щирість і чесність не оплачується у пристойних людей, до яких я, сподіваюся, належу. Я не продаю свою думку та свої думки й не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - сказав Галкін.



Від'їзд Галкіна з Росії після початку війни

З початком російського вторгнення в Україну Максим Галкін поїхав із Росії та неодноразово відкрито виступав проти війни та політики Кремля. Зокрема, артист різко засуджував дії російських військових у Бучі та обстріл міст. "У такій кількості страшних речей винна Росія, і при цьому каже, що не винна. Звірства у Бучі - це не ми. Малайзійський боїнг - це не ми. Маріуполь зрівняли із землею - це не ми. В Одесу летить ракета - це ми, але не зовсім ми", - казав він.

На початку вересня речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Галкін робив "дуже погані заяви" і що "йому явно з нами не по дорозі".

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Пугачова, на відміну від Галкіна, після початку вторгнення утримувалася від публічних висловлювань з приводу війни. Навесні цього року пара покинула Росію. У серпні стало відомо про повернення Пугачової до РФ. Натомість Галкін залишається за кордоном, де виступає з концертами.