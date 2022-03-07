 Al фіксує різке погіршення ситуації з правами жінок в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2022

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Новини

Al фіксує різке погіршення ситуації з правами жінок в Україні

Мілітаризація останніх років у Донбасі призвела до зростання рівня гендерного насильства та обмеження доступу жінок до основних послуг. Тепер ця тенденція шириться всією країною, відзначає Amnesty International.

Жінка на кордоні України та Польщі, 7 березня 2022 року

Жінка на кордоні України та Польщі, 7 березня 2022 року

Порушення прав людини та зазіхання на гендерну рівність за останні 12 місяців призвели до зниження рівня захисту та посилення загроз щодо жінок та дівчат у всьому світі, констатує правозахисна організація Amnesty International у вівторок, 8 березня.

При цьому воєнний конфлікт в Україні створює у світі нову кризу. "Зображення жінок, які народжують, ховаючись від авіаударів, жінок, які рятуються від бомб, дітей на руках скорботних матерів демонструють, що означають для жінок і дітей конфлікт та гуманітарна криза", - сказано у заяві Amnesty International у Міжнародний жіночий день. Жінки та дівчата, залучені до конфлікту в Україні, тепер приєднуються до мільйонів інших, які постраждали від збройних конфліктів у Сирії, Ємені, Афганістані та далеко за їхніми межами, зазначається в документі.

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Посилення мілітаризації повсякденного життя в міру поширення зброї, ескалація насильства та переспрямування державних ресурсів на військові витрати - все це вимагає високої та непосильної ціни, яку в повсякденному житті платять жінки та дівчата, знову наражуючись на серйозний ризик, вказали в організації. Amnesty International вже задокументувала, як мілітаризація останніх років у постраждалих від конфлікту східних районах України призвела до збільшення рівня гендерного насильства та обмеження доступу до основних послуг. Наразі ця модель шириться всією країною, вважають у правозахисній організації.

Жінки на протестах на захист прав людини

Жінки-активістки були на передовій спротиву та протестів на захист прав людини у різних країнах, включно з Україною, Польщею, Білоруссю, Росією, США та Афганістаном, зазначили в організації. У багатьох випадках вони робили це навіть попри загрозу їхньому життю та їхнім сім'ям або наражаючись на загрозу ув'язнення та тілесних ушкоджень. Вони заслуговують на глобальну підтримку, наголошує Amnesty International.

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  • Пшемишль

    Війна в Україні - 07.03.2022

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    Війна в Україні - 07.03.2022

    У всьому світі відбуваються акції солідарності з Україною. Відеозвернення президента України Володимира Зеленського до демонстрантів у німецькому Франкфурті-на-Майні, 4 березня.

  • Вашингтон

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  • Москва, 6 березня.

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    Війна в Україні - 07.03.2022

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    Війна в Україні - 07.03.2022

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    Автор: Микола Пермяков



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