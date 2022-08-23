Як проходить суд над ексначальником в'язниці "Ізоляція"

У Києві проходить процес у справі колишнього начальника в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського. Наступне судове засідання має відбутись у п'ятницю, 26 серпня. Що очікувати від процесу - у матеріалі DW.

Шевченківський райсуд Києва почав розглядати справу Дениса Куликовського - колишнього керівника незаконної донецької тюрми "Ізоляція". На підготовчому засіданні, яке відбулося 16 серпня, суд ухвалив слухати справу в закритому режимі та продовжив підозрюваному термін тримання під вартою. Куликовський перебуває у СІЗО з листопада минулого року, коли його затримали в Києві. Його звинувачують у створенні терористичної організації та незаконного збройного формування, торгівлі людьми, жорстокому поводженні з полоненими. Як проходить процес та скільки він може тривати - у матеріалі DW.

Хто такий "Палич"

38-річний Денис Куликовський, також відомий як "Палич", - уродженець Донецької області. До початку війни на Донбасі він працював у пенітенціарній службі, а потім долучився до лав проросійських збройних формувань так званої "ДНР". До лютого 2018 року керував секретною в'язницею "Ізоляція".

"Ізоляція" - це територія колишнього заводу ізоляційних матеріалів. З 2010 року на його базі діяла недержавна платформа культурних ініціатив, яка організовувала мистецькі зібрання, виставки та фестивалі. У червні 2014-го територію захопили проросійські бойовики й обладнали її під військову базу сил спецоперацій "МДБ ДНР", а приміщення колишнього заводу - під камери для ув’язнених. Підвали адміністративної будівлі ексзаводу облаштували для утримання полонених - там нема ані вікон, ані санітарних вузлів.

За словами журналіста та колишнього бранця "Ізоляції" Станіслава Асєєва, у цій в'язниці систематично скоюють воєнні злочини, тортури електричним струмом, зґвалтування як чоловіків, так і жінок, вбивства в'язнів, а також приниження людської гідності ув'язнених. Ключову роль у в'язниці до 2018 року, за свідченнями колишніх в'язнів, відігравав саме "Палич".

Він не просто керував конвоїрами, а "заради власного задоволення цілодобово катував, ґвалтував, знущався з людей, ночами напивався, відкривав камери й у кращому разі бив ув'язнених, включно з жінками", каже Асєєв. При цьому за керівництва "Палича" знущання тривали й після "зізнання" та навіть призводили до смерті ув'язнених, додає журналіст. Факти знущань та жорстокого поводження в "Ізоляції" фіксували й у моніторинговій місії ООН з прав людини, а у звіті за липень 2021 року згадується й "Палич".

Життя у Києві та затримання

"Палича" затримала Служба безпеки України в листопаді минулого року. Тоді ж, у суді в Маріуполі, його взяли під варту. Куликовський під час засідання суду визнав свою провину та попросив помістити його до слідчого ізолятора заради безпеки. Також він несподівано заявив, що мешкав у Києві з 2019 року, але не пояснив, чим саме займався в українській столиці, сказавши, що "просто жив".

Перебування у Києві може пояснюватися тим, що весь цей час Куликовський співпрацював з СБУ, припускає потерпілий Юрій Свиридов, який місяць просидів в "Ізоляції". "Палич" в останній час почав сходити з розуму і його "пресували" свої ж. Ходять чутки, що він мав відношення до якихось грошових потоків і фінансовий конфлікт. Тому, певно, він зрозумів, що йому там не жити", - каже він у розмові з DW.

DW звернулася до СБУ з проханням пояснити, чому два роки Куликовського не затримували. Однак на момент публікації матеріалу це прохання залишилося без відповіді.

Підготовче судове засідання

Майже рік тривало досудове розслідування, і зрештою обвинувальний акт щодо Куликовського передали до суду. Йому інкримінують п'ять статей Кримінального кодексу України: 149 (торгівля людьми), 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 28 (вчинення злочину групою осіб).

На підготовчому засіданні 16 серпня Куликовському продовжили термін тримання під вартою - до 14 жовтня без права внесення застави. Таким чином відхиливши прохання Віктора Овсяннікова, адвоката підозрюваного, про домашній арешт для підзахисного.

Читайте також: Жертв знущань і катувань на Донбасі закликають не мовчати

Водночас суд підтримав пропозицію адвоката про закрите слухання справи через те, що деякі матеріали "можуть стосуватися особистого життя людей". З цією ідеєю також погодився потерпілий Андрій Кочмурадов, дружина якого сиділа з ним у сусідній камері, розповідає DW Юрій Свиридов, який був присутній на засіданні суду. "Дійсно, в цьому є сенс, тому що в "Ізоляції" відбувалося таке, що не вигадаєш у страшному сні. А на суді обговорюватимуться інтимні подробиці потерпілих", - каже він. Нині у справі потерпілими вважаються понад 20 осіб, повідомив DW Асєєв.

Вихід зі справи адвоката "Палича"

Наступне засідання суду заплановано на 26 серпня. На ньому не заслуховуватимуть свідчення потерпілих, адже Овсянніков виходитиме зі справи. "Я призупиняю адвокатське свідоцтво, адже нині не маю фізично можливості надавати правову допомогу через те, що проходжу військову службу. Закон не забороняє суміщати, але не вистачає часу. Тому на наступному засідання я подаватиму клопотання про звільнення мене від виконання обов'язків. Буде інший адвокат, якому я передам усі матеріали", - пояснює DW Овсянніков.

Читайте також: Катівня на Світлому шляху: що таке "Ізоляція" і в чому звинувачують її ексочільника

Призначення нового захисника, за його словами, має відбутися швидко, але саме слухання справи може затягнуться на рік-два, тому що є дуже багато потерпілих і свідків.

Водночас Овсянніков вважає, що приблизно половина статей, які інкримінують Куликовському, не мають до нього відношення. "Є те, що він визнає, і те, що не визнає. Вже наступний адвокат вибудовуватиме лінію захисту", - зауважує Овсянніков. При цьому він стверджує, що через захист "Палича" постійно отримує погрози. "Але я не звертаю на них увагу, адже в цивілізованій країні право на захист мають усі. Бути адвокатом "Палича" мені запропонував державний Центр безплатної правової допомоги, з яким я маю контракт. Для мене цікаво було з точки зору юриспруденції розбиратися в цій справі", - пояснює Овсянніков.

Справа Куликовського - іспит для України

Також не розраховує на швидкий розгляд справи правозахисна організація Truth Hounds, яка допомагає розслідуванню. "Звісно, мова не йде про десять років. Але потрібно бути готовим, що вирок буде не завтра і не через рік", - пояснили DW в організації. Також не можна передбачити, яким саме буде рішення суду, наголосили у Truth Hounds. "Імовірність, що "Палича" виправдають або дадуть мінімальний термін є, але вона низька. Якщо ж його визнають винним за всіма п'ятьма статтями, то максимальний термін покарання - пожиттєве", - зазначають правозахисники.

Загалом справа Куликовського для України - це іспит, який покаже спроможність країни притягнути до відповідальності головних воєнних злочинців, вважають у Truth Hounds. "Адже більшість потерпілих, з якими ми працювали, в першу чергу згадували "Палича". Якщо вдасться довести вину Куликовського, то це буде додатковим аргументом у звинуваченнях інших осіб, які причетні до злочинів в "Ізоляції", - зазначили правозахисники. Станом на листопад минулого року Національна поліція України встановила 45 осіб, які причетні до катувань в "Ізоляції", але їх може бути більше, повідомили в Truth Hounds.