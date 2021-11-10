 Суд взяв під варту екскерівника таємної в′язниці ″Ізоляція″ в ″ДНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд взяв під варту екскерівника таємної в'язниці "Ізоляція" в "ДНР"

Колишній керівник таємної в'язниці "Ізоляція" у підконтрольному проросійським сепаратистам Донецьку Денис Куликовський визнав провину в інкримінованих злочинах і сам попросив посадити його в тюрму задля безпеки.

Стопкадр документального фільму про тюрму Ізоляція.

З інкримінованих "Паличу" статей Кримінального кодексу три вважаються особливо тяжкими.

Приморський районний суд Маріуполя (Донецька область) у середу, 10 листопада, відправив під варту на два місяці Дениса Куликовського - колишнього керівника незаконної донецької тюрми, в якій фактична влада самопроголошеної "ДНР" роками утримувала полонених військових та цивільних бранців. Про рішення суду DW повідомив Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України, яка напередодні затримала Куликовського в Києві.

СБУ стверджувала, що затриманий "організовував та брав безпосередню участь" у вбивствах і катуваннях громадян. Однак слідчі інкримінували Куликовському інші статті Кримінального кодексу України: торгівля людьми, створення терористичної організації та незаконних збройних формувань, а також порушення законів і звичаїв війни.

Читайте також: Катівня на Світлому шляху: що таке "Ізоляція" і в чому звинувачують її ексочільника

Як передає з зали судового засідання видання "Новини Донбасу", прокурори Донецької обласної прокуратури клопотали про арешт підозрюваного, вказуючи на ризик його втечі. Однак Куликовський і сам попросився до слідчого ізолятора "з міркувань безпеки". Він чекатиме на слідство за ґратами в Києві.

Новий киянин

Куликовський, також відомий за прізвиськом "Палич", у 2015-2018 роках керував таємною тюрмою "Ізоляція", яку бойовики "ДНР" розмістили у приміщеннях  донецького заводу ізоляційних матеріалів. За свідченням колишніх в'язнів  "Ізоляції", Палич вирізнявся серед тюремників особливою жорстокістю.

На суді він визнав провину в інкримінованих йому злочинах і навіть покаявся. Також він несподівано заявив, що мешкав у Києві останні два роки. Куликовський не пояснив, чим саме він займався в українській столиці, сказавши, що "просто жив".

СБУ не розкривала деталей затримання чоловіка і не пояснювала, чому не помічала його раніше. Голова спецслужби Іван Баканов у середу, 10 листопада, назвав роботу контррозвідки ефективною та відкинув припущення журналістів про попередню угоду Куликовського з СБУ. 

З інкримінованих чоловіку статей Кримінального кодексу три вважаються особливо тяжкими. За відповідної кваліфікації вони передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.

Читайте також: Спецоперація СБУ з реінтеграції сепаратистів: "На тебе чекають вдома"

Дивитись відео 10:41

Був "міністром "ДНР", повернувся до мирного життя. Історія колишнього сепаратиста (19.06.2020)

Аудіо й відео до теми

Свавілля і тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі" (31.08.2020)  

Реклама

Докладно

Мігранти на кордоні Білорусі й Польщі отримують гуманітарну допомогу від представників білоруського осередку Червоного хреста

"Білоруський маршрут" для мігрантів: якою є роль Туреччини

Тисячі людей намагаються потрапити з Білорусі на територію ЄС. Чимало з них прибули до Мінська через Туреччину.  

Symbolbild Ukraine Russland Gaspipeline

Лукашенко погрожує ЄС перекриттям транзиту газу

Лукашенко відповів ЄС на наміри запровадження санкцій тим, що може перекрити транзит газогоном "Ямал-Європа".  