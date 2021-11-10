Суд взяв під варту екскерівника таємної в'язниці "Ізоляція" в "ДНР"

Приморський районний суд Маріуполя (Донецька область) у середу, 10 листопада, відправив під варту на два місяці Дениса Куликовського - колишнього керівника незаконної донецької тюрми, в якій фактична влада самопроголошеної "ДНР" роками утримувала полонених військових та цивільних бранців. Про рішення суду DW повідомив Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України, яка напередодні затримала Куликовського в Києві.

СБУ стверджувала, що затриманий "організовував та брав безпосередню участь" у вбивствах і катуваннях громадян. Однак слідчі інкримінували Куликовському інші статті Кримінального кодексу України: торгівля людьми, створення терористичної організації та незаконних збройних формувань, а також порушення законів і звичаїв війни.

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Як передає з зали судового засідання видання "Новини Донбасу", прокурори Донецької обласної прокуратури клопотали про арешт підозрюваного, вказуючи на ризик його втечі. Однак Куликовський і сам попросився до слідчого ізолятора "з міркувань безпеки". Він чекатиме на слідство за ґратами в Києві.

Новий киянин

Куликовський, також відомий за прізвиськом "Палич", у 2015-2018 роках керував таємною тюрмою "Ізоляція", яку бойовики "ДНР" розмістили у приміщеннях донецького заводу ізоляційних матеріалів. За свідченням колишніх в'язнів "Ізоляції", Палич вирізнявся серед тюремників особливою жорстокістю.

На суді він визнав провину в інкримінованих йому злочинах і навіть покаявся. Також він несподівано заявив, що мешкав у Києві останні два роки. Куликовський не пояснив, чим саме він займався в українській столиці, сказавши, що "просто жив".

СБУ не розкривала деталей затримання чоловіка і не пояснювала, чому не помічала його раніше. Голова спецслужби Іван Баканов у середу, 10 листопада, назвав роботу контррозвідки ефективною та відкинув припущення журналістів про попередню угоду Куликовського з СБУ.

З інкримінованих чоловіку статей Кримінального кодексу три вважаються особливо тяжкими. За відповідної кваліфікації вони передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.

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