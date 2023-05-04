Як українці живуть у колишньому аеропорту "Тегель" у Берліні
|20 грудня 2024 р.
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Близько п'яти тисяч біженців розмістили у 40 модульних прибудовах колишнього аеропорту "Тегель" в Берліні. За останні два роки "Тегель" розрісся і перетворився на справжнє місто у місті. Близько півтори тисячі співробітників підтримують його життєдіяльність. Тут є спортивні зали, манікюрні салони, їдальні, лікарі, бібліотеки, дитячі садочки. Утримання цього центру обходиться Німеччині у пів мільярда євро на рік.
Спочатку передбачалося, що "Тегель" стане лише тимчасовим приймальним центром для українських біженців. Але оскільки із житлом у Берліні гострий дефіцит, термін перебування у цьому тимчасовому притулку затягується. В яких умовах живуть українці?