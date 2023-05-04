Як українці живуть у колишньому аеропорту "Тегель" у Берліні

Близько п'яти тисяч біженців розмістили у 40 модульних прибудовах колишнього аеропорту "Тегель" в Берліні. За останні два роки "Тегель" розрісся і перетворився на справжнє місто у місті. Близько півтори тисячі співробітників підтримують його життєдіяльність. Тут є спортивні зали, манікюрні салони, їдальні, лікарі, бібліотеки, дитячі садочки. Утримання цього центру обходиться Німеччині у пів мільярда євро на рік.



Спочатку передбачалося, що "Тегель" стане лише тимчасовим приймальним центром для українських біженців. Але оскільки із житлом у Берліні гострий дефіцит, термін перебування у цьому тимчасовому притулку затягується. В яких умовах живуть українці?





У Берліні створять три тисячі додаткових місць для біженців To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video