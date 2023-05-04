  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
СуспільствоНімеччина

Як українці живуть у колишньому аеропорту "Тегель" у Берліні

Беттіна Штекемпер | Анна Савчук
20 грудня 2024 р.

Найбільший у Німеччині центр розміщення біженців - у колишньому берлінському аеропорту "Тегель". Тут досі мешкає багато українців. Вони скаржаться на відсутність особистого простору та подекуди незадовільні умови гігієни. Ексклюзивний репортаж DW.

https://p.dw.com/p/4o829

Близько п'яти тисяч біженців розмістили у 40 модульних прибудовах колишнього аеропорту "Тегель" в Берліні. За останні два роки "Тегель" розрісся і перетворився на справжнє місто у місті. Близько півтори тисячі співробітників підтримують його життєдіяльність. Тут є спортивні зали, манікюрні салони, їдальні, лікарі, бібліотеки, дитячі садочки. Утримання цього центру обходиться Німеччині у пів мільярда євро на рік.

Спочатку передбачалося, що "Тегель" стане лише тимчасовим приймальним центром для українських біженців. Але оскільки із житлом у Берліні гострий дефіцит, термін перебування у цьому тимчасовому притулку затягується. В яких умовах живуть українці? 

У Берліні створять три тисячі додаткових місць для біженців

Пропустити розділ Більше про Суспільство з Європа

Більше про Суспільство з Європа

external

Обов’язкові уроки стрільби у Польщі - "Європа у фокусі"

У Польщі школярів вчать стріляти. Британських в'язнів звільняють через брак камер. Нові правила на дорогах Парижа.
Суспільство16 грудня 2024 р.25:51 хв.
external

Октоберфест і сексуальні домагання - "Європа у фокусі"

Наступ на Покровськ. Чому данці вважаються найщасливішими у світі? Чому екологи не радять купатися у Мармуровому морі?
Суспільство17 жовтня 2024 р.25:50 хв.
external

Поляки втікають від нападу Росії? - "Європа у фокусі"

Поляки скуповують квартири в Іспанії. Греки борються з "пляжною мафією". ЛГБТК-спільнота в Ізмірі. Діти на візках у ФРН.
Суспільство12 серпня 2024 р.25:51 хв.
Показати більше
Пропустити розділ Більше про Суспільство з усього світу

Більше про Суспільство з усього світу

external

Які фейки Росія просуває у світі про війну проти України

Соцмережами в Україні, РФ та країнах Заходу ширяться картинки і фейки, що можуть сіяти збентеження, страх і радикалізм.
Суспільство4 травня 2023 р.03:05 хв.