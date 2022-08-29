Як Литва й надалі підтримує Україну у війні проти РФ

Литва продовжує тримати двері відкритими для біженців з України, розширюючи можливості для навчання українських дітей. І військова допомога Києву Вільнюсом теж посилюється.

Литва продовжує тримати двері відкритими для біженців з України, розширюючи можливості для навчання українських дітей. І військова допомога Києву Вільнюсом теж посилюється.

З початку війни Росії проти України Литва активно бере участь у підтримці як українських біженців, так і українських збройних сил. Міграційна служба Литви повідомляє, що на сьогодні країна з населенням у 2,8 мільйона людей прийняла понад 60 тисяч українських біженців.

Компанії та жителі Литви, які працевлаштовують або надають житло біженцям, можуть розраховувати на субсидії від держави. За даними міністерства праці та соціальних питань, наразі виплачено субсидій на суму у 1,1 мільйона євро. За офіційними даними, уряд у Вільнюсі виділив на ці цілі загалом 6,3 мільйона євро.

За даними міністерства освіти країни, у 2021/22 навчальному році школи Литви відвідували близько 10 тисяч дітей з України. Ще 4 тисячі дітей, що перебувають в країні, брали участь у заняттях у школах України у форматі онлайн. За оцінками експертів міністерства, до початку нового навчального року на початку вересня 2022 року загальна кількість українських дітей шкільного віку в Литві перевищить 20 тисяч. Зараз навчальні заклади країни інтенсивно готуються до цього напливу.

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За словами міністра оборони Арвідаса Анушаускаса, Литва наразі надала Україні військову техніку на суму близько 123 мільйони євро. Крім того, громадяни Литви профінансували придбання бойового безпілотника Bayraktar для ЗСУ, відповідний збір коштів було ініційовано відомим журналістом і активістом Андрюсом Тапінасом. За три дні було зібрано майже шість мільйонів євро. Тепер Тапінас ініціював ще один збір для української армії, в рамках якого наразі зібрано близько 1,1 мільйона євро. Журналіст повідомляє, що ця сума продовжує стабільно зростати.

"Огида до всього російського"

Поряд з державною литовською мовою, російська мова є найпоширенішою мовою в Литві. За даними державного статистичного відомства, приблизно 1,7 мільйона людей володіють російською, тобто більше половини населення країни. Третьою за поширенням мовою країни, польською, розмовляють трохи більше 220 тисяч литовців.

Bayraktar, куплений громадянами Литви і переданий Україні Фото: Petras Malukas/AFP

Олег Єрофєєв є головним редактором delfi.lt, новинного порталу з найбільшою російськомовною пропозицією в Литві. В інтерв'ю DW журналіст констатує, що "неприязнь до всього російського, російськомовного чи пов'язаного з російською культурою, викликана вторгненням Росії в Україну, відчувається і в Литві".

Російська мова залишається лінгва франка

Однак Єрофєєв переконаний, "що це скоріше явище, викликане стресом і шоком, який ми всі пережили після вторгнення". Він зазначає, що багато представників місцевої російської меншини в Литві публічно виступили, засудивши Росію та підтримавши Україну.

На вулиці перед посольством РФ у Вільнюсі написано "Путін, Гаага чекає на тебе" (фото кінця квітня) Фото: David Ehl/DW

Литовський експерт з питань дезінформації Віктор Денисенко вважає, що в його країні відбуваються цікаві соціальні процеси. "Хоча люди й відчувають неприязнь до російської мови, але водночас російську чути все більше і більше з початку війни в Литві. Багато біженців з України, які погано або взагалі не знають рідної мови, розмовляють російською - і вони використовують цю мову для спілкування з жителями Литви", - пояснює Денисенко.

Кремль - це не вся Росія

Адвокат, громадський діяч і радник голови литовського парламенту Олександр Радченко зазначає, що "з початку війни провідні литовські політики, такі як прем'єрка Інґріда Шимоніте та спікерка парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен, зверталися до литовського суспільства з закликом провести чітке розмежування між Росією, Кремлем і тими росіянами, які беруть участь у нападі на Україну - і місцевими росіянами в Литві і тими росіянами з Росії, які тікають зі своєї країни, тому що не підтримують дії Путіна".

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Литовці, продовжує експерт, прекрасно розуміють, "що негативне ставлення до російської мови може торкнутися і людей, які втекли від режиму в Кремлі". Тому в литовському суспільстві загалом "досить багато розуміння і толерантності, якщо хтось, хто живе і працює поруч, розмовляє російською".

Анджей Пукшто, політолог і викладач Університету Вітовта Великого у місті Каунас, стверджує, що "більшість населення підтримує Україну та її народ у боротьбі проти нападу Росії". Залучення литовців є "все ще дуже сильним, немає ознак втоми, досі є готовність допомогти, як серед політиків, так і серед пересічних громадян".