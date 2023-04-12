Як київська студія створила комп'ютерну гру в умовах війни

"Ми не можемо просто спостерігати", - таке повідомлення з'явилося у Twitter-акаунті української компанії Frogwares, яка спеціалізується на розробці комп'ютерних ігор, через кілька годин після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Відтоді київська студія використовує свої акаунти в соціальних мережах не лише для демонстрації трейлерів і анонсів відеоігор, а й показує, як це - жити і працювати в умовах війни. Наприклад, ділиться сімейними фотографіями і знімками зруйнованих будівель, людей у камуфляжі та мирних жителів, що ховаються в бомбосховищах і на станціях метро, біженців, а також людей, які працюють на ноутбуках на підлозі або у ванній.

Особисті історії людей, як, наприклад, художниці Світлани Гунченко, яка вже 20 років працює 2D-художницею у Frogwares, розповідають про повсякденне божевілля: про переповнені бомбосховища, про ракету, що летіла на її будинок, але змінила напрямок за секунду до удару, про вимушену втечу і повернення додому.

"Ми хотіли привнести трохи світла в темряву, - пояснює Сергій Оганесян з компанії Frogwares у розмові з DW. - Будучи компанією у сфері розробки ігор, ми насамперед хотіли звернутися до геймерів і розповісти їм про жахи, які щодня відбуваються в Україні". І тому напередодні, 11 квітня, студія Frogwares випустила детективну комп'ютерну гру-квест Sherlock Holmes: The Awakened ("Шерлок Холмс: Пробуджений").

Хоррор-гра з України: Sherlock Holmes: The Awakened

Київ - не лише столиця України, а й центр української ІТ-індустрії. До російського вторгнення в лютому 2022 року в цій галузі працювало понад 250 тисяч осіб, з них десятки тисяч спеціалізувалися на комп'ютерних іграх та кіберспорті. Попри війну IT-індустрія в Україні продовжує процвітати. За даними міністерства цифрової трансформації України, більше ніде в Європі немає такої кількості випускників вишів за технічними спеціальностями, як в Україні. Згідно з прогнозом, наступного року таких фахівців стане ще більше - до 450 тисяч осіб.

Нова гра Sherlock Holmes: The Awakened розроблялася і створювалася в Києві протягом останнього року, тобто у часи війни. Спершу компанія планувала створити нову Open World-гру (жанр ігор, які не мають чіткої структури і лінії, за якою повинен рухатися гравець), але зрештою вирішила зробити римейк своєї гри 2007 року, яка на той час отримала хороші відгуки. Після початку війни студія потребувала такий проєкт, який можна було б реалізувати і який був би перспективним навіть у складних умовах. Той факт, що історія вже мала шаблон, полегшив її реалізацію. Розробники зібрали додаткові 250 тисяч євро за допомогою краудфандингу та наприкінці березня 2022 року приступили до роботи.

Імпровізація після російського вторгнення

З початком війни студія Frogwares певний час не працювала. "Ми вирішили дати людям час, якого вони потребували, і надати їм усю можливу підтримку, щоб вони могли або переїхати, або покинути країну, або знайти житло десь на заході України", - розповідає Оганесян. Він говорить відкрито і доброзичливо, але посмішка під час розмови з'являється на його обличчі рідко - речі, про які він розповідає, є надто серйозними. Деякі з його колег та колежанок приєдналися до гуманітарних організацій, інші - пішли до армії добровольцями, щоб боротися за свою країну на фронті.

Сергій Оганесян Фото: Frogwares

За кілька тижнів співробітники, які залишилися в Україні, а також виїхали за кордон, повернулися до роботи. Вони програмували, створювали дизайн і проводили наради або з дому, або приїжджали до офісу - залежно від того, наскільки їм було безпечно добиратися до роботи і чи було в них достатньо електроенергії для роботи комп'ютерів.

За словами Сергія Оганесяна, робота допомагає їм не думати про війну весь час. І, звісно, вона приносить гроші, які вкрай необхідні. За його інформацією, кожен член команди Frogwares з початку війни пожертвував для допомоги армії або на гуманітарні потреби у середньому близько 2800 євро.

Темна пригода: римейк "Шерлока Холмса"

Попри те, що більшість киян уже звикла до надзвичайного стану та повітряних тривог, війна мала і має величезний вплив на розробників, а отже, і на хоррор-пригоду Sherlock Holmes: The Awakened. Адже жахи війни неможливо просто забути.

"Я не думаю, що це можна відокремити одне від одного. Як художники, ми намагаємося виразити себе і те, що ми бачимо, і той досвід, який ми маємо, через наші роботи", - каже Сергій Оганесян. А тому, якби війни не було, гра навряд чи стала б такою похмурою, переконаний він.

Гравці виступають у ролі видатного детектива Шерлока Холмса. Їхнє завдання - розкривати кримінальні справи, співставляючи різну інформацію. За допомогою власних спостережень, знайдених документів і предметів, а також свідчень очевидців і підозрюваних, вони реконструюють хід подій і виходять на слід злочинців.

Історія розпочинається у 1882 році в районі, де живе Шерлок Холмс, якого завжди супроводжує його друг доктор Ватсон. Холмс - молодий детектив і дуже уважний спостерігач, який випромінює інтелектуальну перевагу завдяки своїм кмітливим запитанням і логічним висновкам. Його наймає заможний лондонець, щоб знайти зниклу домашню прислугу.

Шерлок Холмс у всесвіті Лавкрафта

Сюжет гри, що починається досить банально, поступово переходить у фантастичну площину. Натхненний міфом про Ктулху, що створений американським письменником жахів Г. П. Лавкрафтом (1890-1937), світ навколо Шерлока Холмса стає все більш химерним і жахливим. Ктулху описано у Лавкрафта як величезне позаземне божество, що здатне занурити все людство в руїну. Він має, зокрема, крила, схожі на крила кажана, безліч щупалець на обличчі та випускає огидний сморід.

Шерлок Холмс і доктор Ватсон обстежують місце злочину: гравці повинні збирати і аналізувати докази Фото: Frogwares

У грі в міру її проходження також з'являється дедалі більше містичних символів і відсилань до міфу про Ктулху. Шерлок Холмс несподівано опиняється в надприродних місцях і має труднощі з трактуванням загадкових поворотів, тому він поволі починає сумніватися в своєму здоровому глузді.

Під час гри гравцям слід зберігати холодну голову і робити логічні висновки, що не завжди вдається з першого разу, а іноді призводить до того, що зібрані докази комбінуються незвичайним чином - зі спокусливою перспективою, що зв'язок вже ж виявиться правильним і сюжет гри просунеться далі. Гра навмисно залишає гравців наодинці у пошуках розгадки головоломки, що іноді може збивати з пантелику та розчаровувати. З іншого боку, детективна гра, в якій не потрібно активувати сірі клітини мозку, напевно, була б доволі нудною.

Як війна змінила ІТ-галузь України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video