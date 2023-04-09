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Запоріжжя після обстрілу (архівне фото)
Запоріжжя після обстрілу (архівне фото)Фото: Marina Moiseyenko/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Ракетний обстріл Запоріжжя: двоє загиблих

Степан Смишляєв
1 год. тому

Внаслідок нічної ракетної атаки армії Росії по Запоріжжю загинули двоє людей, повідомила ДСНС України. Рятувальні роботи в Запоріжжі на місці ракетного удару завершено.

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Вночі у неділю, 9 квітня, російські війська ракетним ударом частково зруйнували житловий будинок у приватному секторі Запоріжжя, повідомило у Facebook головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Запорізькій області.

"Станом на 8:00 на місці події загинули 2 людини, 50-річний батько та 11-річна донька. З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої. На щастя, старша донька була в гостях", - йдеться у повідомленні.

Після обстрілу в будинку почалася пожежа, яка охопила площу 100 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували загоряння та провели розбір конструкцій.

Секретар Запорізької міської ради Андрій Куртєв також повідомив, що вибуховою хвилею було пошкоджено вікна і покрівлі у десятках сусідніх будинків. Вулиця, на якій розташований будинок, була відключена від газу та електроенергії. За його словами, за минулу добу було зафіксовано низку атак. "До ГУНП надійшло 26 повідомлень про руйнування мирних об’єктів у Запорізькому, Пологівському і Василівському районах", - написав він пізніше у Telegram.

За повідомленням Запорізької ОВА у Telegram, упродовж доби Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе та ще 15 населених пунктів стали цілями російських атак: було здійснено один ракетний обстріл, чотири авіаційні, п'ять атак БПЛА та 46 артобстрілів. За цими даними, за добу в області загинули три людини, ще п'ять осіб були поранені, було зруйновано або пошкоджено кілька десятків об'єктів: квартир, будинків, господарчих споруд. 

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