Ракетний обстріл Запоріжжя: двоє загиблих

Вночі у неділю, 9 квітня, російські війська ракетним ударом частково зруйнували житловий будинок у приватному секторі Запоріжжя, повідомило у Facebook головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Запорізькій області.

"Станом на 8:00 на місці події загинули 2 людини, 50-річний батько та 11-річна донька. З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої. На щастя, старша донька була в гостях", - йдеться у повідомленні.

Після обстрілу в будинку почалася пожежа, яка охопила площу 100 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували загоряння та провели розбір конструкцій.

Секретар Запорізької міської ради Андрій Куртєв також повідомив, що вибуховою хвилею було пошкоджено вікна і покрівлі у десятках сусідніх будинків. Вулиця, на якій розташований будинок, була відключена від газу та електроенергії. За його словами, за минулу добу було зафіксовано низку атак. "До ГУНП надійшло 26 повідомлень про руйнування мирних об’єктів у Запорізькому, Пологівському і Василівському районах", - написав він пізніше у Telegram.

За повідомленням Запорізької ОВА у Telegram, упродовж доби Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе та ще 15 населених пунктів стали цілями російських атак: було здійснено один ракетний обстріл, чотири авіаційні, п'ять атак БПЛА та 46 артобстрілів. За цими даними, за добу в області загинули три людини, ще п'ять осіб були поранені, було зруйновано або пошкоджено кілька десятків об'єктів: квартир, будинків, господарчих споруд.