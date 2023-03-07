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Наслідки російського обстрілу в Херсоні, 21 лютогоФото: Nina Lyashonok/Avalon/Photoshot/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Українська влада закликає мешканців Херсона евакуюватися

Олександр Куницький
2 год. тому

Влада просить людей тимчасово виїхати з правобережної частини Херсонщини через загрозу обстрілів. У Херсоні працює організація Helping to Leave, яка допомагає безкоштовно евакуюватися.

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Херсонська міська рада закликала мешканців деокупованих Херсона та інших населених пунктів правобережної частини Херсонщини евакуюватися до більш безпечних регіонів країни. Відповідне повідомлення опубліковано у вівторок, 7 березня, на сайті міськради.

"Наразі відбуваються систематичні масові ворожі обстріли міської територіальної громади. У зв’язку з тим, що більшість снарядів влучає у житлові будинки, радимо скористатися безкоштовною евакуацією, аби не ставити під загрозу власне життя та безпеку своїх рідних", - йдеться у повідомленні. Крім того, потрапляють під обстріли служби швидкого реагування, які вирушають на допомогу жителям, додали в міськраді. 

Також у Херсоні працює організація Helping to Leave, яка допомагає безкоштовно евакуюватися до більш безпечних регіонів. Волонтери щодня вивозять людей автобусами з Херсона до Одеси двічі на день - о 8:00 і 13:00.

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Нагадаємо, після звільнення правобережжя Херсонщини росіяни майже щодня обстрілюють міста та селища області. До війни в Херсоні проживали 330 тисяч людей. Станом на початок 2023 року лишилося не більше п'ятої частини - близько 60 тисяч.

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