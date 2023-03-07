Українська влада закликає мешканців Херсона евакуюватися

Влада просить людей тимчасово виїхати з правобережної частини Херсонщини через загрозу обстрілів. У Херсоні працює організація Helping to Leave, яка допомагає безкоштовно евакуюватися.

Херсонська міська рада закликала мешканців деокупованих Херсона та інших населених пунктів правобережної частини Херсонщини евакуюватися до більш безпечних регіонів країни. Відповідне повідомлення опубліковано у вівторок, 7 березня, на сайті міськради.

"Наразі відбуваються систематичні масові ворожі обстріли міської територіальної громади. У зв’язку з тим, що більшість снарядів влучає у житлові будинки, радимо скористатися безкоштовною евакуацією, аби не ставити під загрозу власне життя та безпеку своїх рідних", - йдеться у повідомленні. Крім того, потрапляють під обстріли служби швидкого реагування, які вирушають на допомогу жителям, додали в міськраді.

Також у Херсоні працює організація Helping to Leave, яка допомагає безкоштовно евакуюватися до більш безпечних регіонів. Волонтери щодня вивозять людей автобусами з Херсона до Одеси двічі на день - о 8:00 і 13:00.

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Нагадаємо, після звільнення правобережжя Херсонщини росіяни майже щодня обстрілюють міста та селища області. До війни в Херсоні проживали 330 тисяч людей. Станом на початок 2023 року лишилося не більше п'ятої частини - близько 60 тисяч.

"Там не можна було залишатися" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video