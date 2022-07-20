Верховна Рада зобов'язала зводити бомбосховища у новобудовах

Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє спорудження новобудов лише за наявності в них бомбосховища для захисту населення. Відповідний законопроєкт №7398 на засіданні в п'ятницю, 29 липня, підтримали в другому читанні 280 парламентарів за мінімально необхідних 226 голосів, ідеться на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до документу наголошується, що перші місяці широкомасштабної війни продемонстрували вкрай обмежені можливості наявної в Україні системи цивільного захисту. "Значна частина укриттів не обладнана евакуаційними виходами, не має доступу до систем водопостачання та водовідведення, не пристосована для зберігання продуктів харчування, не говорячи вже про спроможність захистити населення у випадку застосування зброї масового ураження", - сказано в ній.

Безбар'єрні укриття за рахунок користувачів

Як пояснювала раніше одна з ініціаторок законодавчого акту, голова провладної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, тепер містобудівна документація на регіональному та місцевому рівнях муситиме включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, адже інакше її не затвердять.

Згідно з законом, будівництво укриттів або споруд подвійного призначення має бути передбачене для будинків від п'ятьох поверхів, багатоповерхових житлових комплексів, де постійно перебуватимуть понад 50 людей, а також для інших об'єктів будівництва відповідно до переліку, визначеного Кабінетом міністрів України.

Проєктування бомбосховищ має здійснюватися на принципах безбар'єрності та доступності для маломобільних груп і людей з інвалідністю.

Відповідальними за утримання та фінансування укриттів будуть як балансоутримувачі, так і його власники та користувачі. Тобто, утримання буде відбуватися за їхній рахунок.

Закон набуде чинності через два місяці з дня його опублікування.

Читайте також: Повітряна тривога в ТРЦ: чому це відповідальність кожного