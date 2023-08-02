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ЕкономікаСполучені Штати Америки

Агентство Fitch знизило кредитний рейтинг США

Ігор Бурдига
3 год. тому

Довгостроковий кредитний рейтинг США аналітики агентства Fitch погіршили з AAA до AA+ , чим обурили Білий дім. У Байдена кажуть, що зниження рейтингу "суперечить реальності".

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Боргове навантаження на бюджет США зростає
Боргове навантаження на бюджет США зростаєФото: picture-alliance/chromorange

Рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Сполучених Штатів з AAA до AA+. Про погіршення довіри до державних цінних паперів найбільшої економіки світу повідомив у вівторок, 1 серпня, офіційний сайт Fitch.

Зміна прогнозу "відображає очікуване погіршення стану бюджету протягом наступних трьох років, високе боргове навантаження уряду, що й надалі зростає, і погіршення якості управління", пояснили в рейтинговому агентстві.

Аналітики також прогнозують, що наступні два квартали американська економіка сповзатиме в рецесію. Загальнорічний приріст ВВП сповільниться до 1,2 відсотка у 2023, та всього 0,5 відсотка у 2024 році.  

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Fitch  погіршує рейтинг США вперше за 30 років

Найвищий рівень платоспроможності AAA, що означає мінімальний ризик дефолту, тримався у США в рейтингу Fitch принаймні з 1994 року. Водночас рейтингове агентство Moody's і досі дає США найвищу оцінку ААА.

Натомість третє провідне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) знизило рейтинг до рівня AA+ (високий рівень платоспроможності, ймовірність дефолту на низькому рівні) ще у 2011 році.

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Білий дім обурений

Висновки й прогнози аналітиків Fitch викликали украй негативну реакцію з Білого дому. "Ми категорично не згодні з цим рішенням. Зниження рейтингу в той час, коли президент Джо Байден домігся найбільшого відновлення однієї з найпотужніших економік у світі, суперечить реальності", - йдеться в поширеній у вівторок заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

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